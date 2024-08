- L'ultimo fastidio in città è il spuntino.

In Sassonia-Anhalt, la lotta contro gli insetti indesiderati non si limita più al bruco processionario dell'olmo, ma include anche il gold after. Per cinque anni, il Ministero della Salute ha sostenuto le iniziative contro il bruco processionario dell'olmo, ma quest'anno è stato introdotto nella lotta il gold after. Lo stato fornisce ai comuni circa un milione di euro per il combattimento dei bruchi in totale.

Secondo le dichiarazioni del ministero, oltre ai distretti di Anhalt-Bitterfeld e Mansfeld-Sud Harz, Wittenberg è stata gravemente colpita dal gold after. Although gli sforzi contro il bruco processionario dell'olmo hanno dato risultati significativi, il gold after ha attirato l'attenzione, come ha annunciato il distretto. Proprio come il bruco processionario dell'olmo, il gold after è altrettanto problematico e pericoloso. "Wittenberg ha preso sul serio gli avvertimenti dalle città del distretto e ha riconosciuto presto che il gold after rappresenta anche un rischio significativo", ha dichiarato il Vice-Landrat Joerg Hartmann.

I bruchi processionari dell'olmo vengono principalmente combattuti nella regione settentrionale

L'Autorità statale per l'agricoltura e l'orticoltura della Sassonia-Anhalt classifica i bruchi processionari dell'olmo e il gold after come bruchi dannosi. Il contatto con i peli dei bruchi può causare irritazioni cutanee e allergie. Negli ultimi 14 anni, si è notato un aumento della presenza del bruco processionario dell'olmo in Sassonia-Anhalt. Attualmente, la zona più colpita è quella settentrionale dello stato. L'Altmarkkreis Salzwedel e Stendal ricevono il finanziamento più alto per combattere il bruco processionario dell'olmo, secondo il Ministero della Salute.

L'Autorità statale per l'agricoltura e l'orticoltura della Sassonia-Anhalt combatte anche il gold after, che causa irritazioni cutanee e allergie come il bruco processionario dell'olmo. A causa del suo impatto, Wittenberg si è unita agli sforzi per combattere il gold after, riconoscendolo come un rischio significativo come il suo omologo settentrionale.

