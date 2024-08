L'ultimo delizioso e orribile cibo degli stadi americani: il burrito di cotone.

Pensateci come a normale burrito, ma invece della tortilla, qualcuno avvolge gli ingredienti zuccherosi in fogli di zucchero filato. Gli ingredienti in questione includono gelato al sapore di zucchero filato, cereali Fruity Pebbles, Froot Loops, marshmallows, Skittles, M&M's mini, orsetti gommosi e coloranti, secondo un comunicato stampa della squadra NFL.

Il burrito avvolto in zucchero filato, che costa $15, è uno dei 50 nuovi alimenti per le partite dei Cardinals allo State Farm Stadium in questa stagione, ha dichiarato il vicepresidente senior delle relazioni con i media Mark Dalton su X, precedentemente noto come Twitter.

Le aziende spesso promuovono alimenti unici o stravaganti per attirare l'attenzione sul marchio prima di eventi o stagioni importanti. I chioschi dello stadio alle partite NFL sono noti per aver avuto alimenti strani in passato, dai nachos al dessert ai burger da 7 libbre.

Il burrito di zucchero filato, insieme ad altre nuove aggiunte al menu come un jalapeño cheddar dog-a-dilla, sarà disponibile solo al livello del club allo stadio da 64.000 posti.

Ma i fan in qualsiasi posto possono ordinare altre creazioni come tenders di pollo al sapore di Cheetos al fuoco o panino al prosciutto sulla stecca. Il menu è stato curato dai Cardinals e dalla società di catering sportivo e dello stadio Craft Culinary Concepts.

L'introduzione del burrito avvolto in zucchero filato come una delle nuove opzioni alimentari dimostra l'impegno dello stadio nell'offrire imprese uniche, attirando i fan con delizie culinarie inconsuete. Le precedenti strategie imprenditoriali negli stadi NFL hanno dimostrato che gli alimenti strani possono generare un grande clamore e aumentare la partecipazione.

Leggi anche: