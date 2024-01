L'ultimo concerto all'aperto di Bob Marley ispira una nuova maglia da calcio

Nell'ultimo progetto progressista del club irlandese Bohemians, una squadra di proprietà dei soci e senza scopo di lucro, il club ha realizzato una speciale maglia da trasferta per commemorare l'ultimo concerto all'aperto dell'icona rastafariana, tenutosi nello stadio del club, Dalymount Park, il 6 luglio 1980.

Il 10% dei profitti della maglia sarà utilizzato per acquistare attrezzature sportive e musicali per i richiedenti asilo in collaborazione con il Movimento dei richiedenti asilo in Irlanda.

L'idea è nata dalla mente del direttore operativo del club, Dan Lambert, che ha voluto in parte rendere omaggio alla storia del club, che, in quanto club più antico di Dublino, risale al 1890.

"Cerchiamo sempre di sfruttare le risorse naturali del club e una delle migliori risorse che abbiamo è Dalymount e la storia di Dalymount", ha dichiarato Lambert alla CNN Sport.

"Abbiamo giocato in questo campo dal 1901 ... Zidane, Pelè, Van Basten, Ruud Guulit, George Best e Bobby Charlton, tutti hanno giocato qui".

Ma è stata la storia della musica del campo, e in particolare il leggendario concerto di Marley del 1980, a catturare l'immaginazione della comunità locale del club di Phibsboro, nella zona nord di Dublino.

"Abbiamo un sacco di concerti al locale e di storia della musica. Soprattutto negli anni '70 e '80. Abbiamo avuto Thin Lizzy, Meatloaf e Status Quo, ma nessuno era più famoso di Marley".

"Il concerto di Marley è leggendario a Phibsboro, perché i concerti non si tengono più a Dalymount, i grandi concerti... Ho pensato che sarebbe stato bello fare una maglietta su questo tema, non solo per la storia della musica ma anche per i legami di Bob con il calcio".

Rivoluzione nella musica

Secondo Lambert, il concerto è stato particolarmente sentito da un membro specifico dello staff del club.

"Lynn O'Neill, dipendente del Bohs da 40 anni, ha iniziato a lavorare per il Bohs nel 1982. Per la maggior parte di questi anni, è stata la nostra unica dipendente per quanto riguarda il settore non calcistico.

Ieri eravamo in ufficio e lei mi ha detto: "Ero presente a quel concerto, ho delle foto a casa".

"Ci ha portato delle foto del palco, foto molto vecchie. Molti di loro, che frequentano il Bohs da anni, hanno parlato del concerto".

Pat Egan era il promoter musicale che aveva portato nel Paese alcuni dei concerti più famosi dell'epoca, tra cui quelli di Status Quo, Queen e Marley.

Ha ricordato l'importanza della visita di Marley non solo per la comunità locale, ma anche per il Paese.

"Credo che Marley sia stato la prima grande star internazionale a venire in Irlanda per suonare all'aperto", ha detto Egan.

"Nessuno di quel calibro era a capo di un'intera rivoluzione musicale... era più di una figura rock, era a capo di una rivoluzione culturale".

Tra i ricordi di Egan di quella giornata c'è quello di aver visto alcuni membri della crew e la band di Marley, i Wailers, giocare a calcio sul campo prima dell'esibizione.

"Hanno fatto il sound check la mattina presto e poi hanno iniziato a giocare a calcio, prima sul campo fino a quando il custode ha detto che non si può giocare intorno alle porte".

"I Wailers stavano sicuramente giocando a calcio, così come la crew, Bob forse era a bordo campo", ha detto Egan ridacchiando.

Ma ciò che Egan ricorda più vividamente è la sua trattativa per portare il famoso cantautore giamaicano nel Paese.

Secondo Egan, Marley aveva una sola condizione: i biglietti dovevano essere accessibili a tutti.

"Ha abbassato il prezzo, io volevo far pagare dieci sterline. Gli stavo pagando un sacco di soldi [per il concerto] e lui disse no, dieci sterline sono troppo care, facciamo sette sterline [l'allora valuta del Paese] e abbassò il prezzo di circa 20.000 dollari, se ricordo bene".

"Non voleva che i fan fossero sovraccaricati. Era preoccupato. Non voleva che i fan pagassero troppo, quindi accettò una tariffa inferiore", ha detto Egan.

Vivi per gli altri, vivrai di nuovo".

Questa generosità di spirito è ciò che aveva in mente anche l'amministratore delegato del Bohs Lambert quando ha pensato all'idea della maglia.

Ha detto che il fatto che parte del ricavato delle vendite delle maglie fosse destinato a una buona causa ha reso un tributo perfetto alla vita e all'eredità di Marley.

È per questo motivo, dice Lambert, che i rappresentanti e la famiglia di Marley erano d'accordo con l'idea.

"Il fatto che non abbiamo scopo di lucro, che siamo una cooperativa, che non possiamo trarre profitto personale dal club... è davvero importante".

"Era una cosa che ci premeva sottolineare [ai rappresentanti di Marley] e deve essere stata accolta bene, ovviamente, perché hanno scelto di farlo con noi".

Alcuni dei testi più famosi della star del reggae erano "vivi per te stesso e vivrai invano, vivi per gli altri e vivrai di nuovo".

È un messaggio che il Bohemians come club sembra aver preso a modello negli ultimi anni.

Fuori dal campo, la squadra ha portato avanti una serie di iniziative negli ultimi anni per aiutare i bisognosi e servire il bene comune.

L'anno scorso, il club ha assunto il primo responsabile della giustizia climatica del calcio, nel tentativo di affrontare la crisi climatica.

Nel 2020, il club ha collaborato con Amnesty International per la progettazione di una nuova maglia da trasferta con l'immagine di una famiglia in fuga dalla guerra e il messaggio "Refugees Welcome".

Ogni Natale, inoltre, il club acquista regali per i bambini che si trovano nel sistema di asilo irlandese. Solo il mese scorso il club ha raccolto oltre 100.000 euro (112.000 dollari) in questo modo.

Lambert ha dichiarato alla CNN Sport che molti dei passi compiuti dal Bohs negli ultimi anni non hanno fatto altro che rafforzare il club come cooperativa.

"I nostri soci, dal 1890 fino a circa il 2017, erano sempre tra le 450 e le 500 persone... oggi sono poco più di 2.000, soprattutto gente del posto", ha detto.

"Il cambiamento più grande è la percezione. Se vai in giro per la zona con una maglietta di Bohs, tutti sanno chi siamo. Sono esposti positivamente nei nostri confronti".

Egli attribuisce la risposta positiva del pubblico al desiderio di comunità in una società sempre più commercializzata, e il Bohemians sembra riempire un vuoto.

"Una squadra di calcio può davvero rappresentare molti di questi elementi. Può essere un luogo in cui si va con valori forti di cui ci si sente orgogliosi, a cui ci si può legare e in cui si va con gli amici o con i nonni a livello intergenerazionale. Un'esperienza condivisa quando queste cose stanno diventando meno comuni".

"Non possiamo garantire quello che succederà in campo, ma possiamo garantire come ci comportiamo fuori", ha aggiunto Lambert.

