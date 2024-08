- L'ultimo a ridere, concorrente conosciuto per il speciale di Halloween

A ottobre, i fan della serie Amazon "L'ultimo che ride" con Michael "Bully" Herbig finalmente avranno nuovo materiale. Anche se Amazon non rilascerà una stagione completa, ci sarà uno speciale di Halloween. L'ultimo speciale risale a dicembre 2023. A differenza delle stagioni regolari, gli speciali consistono solo di tre episodi, non sei.

Il quotidiano "Bild" ha già riferito che i fratelli Kaulitz, Bill e Tom, parteciperanno. Tuttavia, remains to be seen how long they will last. Especially the cheerful Bill might have a hard time not laughing at every little joke. There's always a certain amount of "cannon fodder" – in past seasons, Barbara Schöneberger, Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, and Ina Müller weren't particularly successful.

Solo tre nuovi volti

Nel prossimo speciale, i fratelli Kaulitz non avranno vita facile, poiché il "Bild" ha ora rivelato il resto della lineup dei partecipanti. Mirja Boes, ospite regolare Torsten Sträter, Palina Rojinski, Olaf Schubert, Annette Frier e Sasha ci saranno anche loro. Oltre ai fratelli Kaulitz, solo Sasha è nuovo - gli altri hanno un vantaggio di esperienza.

Torsten Sträter e Mirja Boes hanno già vinto "L'ultimo che ride", quindi conoscono il formato. Olaf Schubert ha fatto perdere ai partecipanti vite preziose in diverse stagioni. Palina Rojinski ha una specie di seconda chance dopo la sua eliminazione anticipata nella terza stagione. Ma non sarà facile.

Regole speciali in "L'ultimo che ride" speciali

Solo un promemoria: in "L'ultimo che ride", l'obiettivo è non ridere. Ogni persona ha un libero risata, e il secondo passo falso comporta l'eliminazione. La persona che è riuscita a reprimere meglio le proprie emozioni alla fine può donare i €50,000 di premio a una charity a scelta.

Se Amazon mantiene le regole speciali dell'ultimo speciale, è probabile che i partecipanti competano in squadre anche nell'edizione di Halloween. Nell'ultimo speciale di Natale, ciò significava: se uno rideva, entrambi perdevano una vita. Doppio sfida per i fratelli Tokio Hotel, quindi.

È anche incerto se ci saranno apparizioni speciali di ex partecipanti nel prossimo speciale. Anke Engelke e Bastian Pastewka sono praticamente parte dell'arredamento, e Max Giermann è raramente assente dal formato. Se uno dei fratelli Kaulitz, soprattutto Bill, riesce a superare questo, sarebbe una vera sorpresa.

I fan entusiasti del ritorno di "L'ultimo che ride" su Amazon possono anche godersi la visione dello speciale su Prime Video. Per vedere i fratelli Kaulitz, Bill e Tom, in azione, assicurati di sintonizzarti su Prime Video durante lo speciale di Halloween.

