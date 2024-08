- L'ultima reclutamento del Wolfsburg include il talento slovacco europeo, Vavro.

VfL Wolfsburg ha trovato un sostituto per il difensore francese Maxence Lacroix nelle ultime ore del calciomercato. La squadra della Bundesliga ha siglato un accordo di prestito annuale con lo slovacco Denis Vavro, partecipante all'Europeo 2020 con la sua nazionale, proveniente dai campioni danesi del FC Copenhagen, con opzione di acquisto.

La notizia è stata inizialmente diffusa dal noto insider di mercato Fabrizio Romano e successivamente confermata dal FC Copenhagen. È interessante notare che il nuovo direttore sportivo del Wolfsburg, Peter Christiansen, ha già lavorato con i campioni danesi in passato.

Data l'imminente partenza di Lacroix per il Crystal Palace e il prestito di Moritz Jenz al FSV Mainz 05, il Wolfsburg aveva un bisogno urgente di un nuovo difensore. Secondo i media, il club aveva anche valutato il olandese Danilho Doekhi dell'Union Berlin, il francese Ismael Doukouré del Racing Strasbourg e l'austriaco Kevin Danso dell'RC Lens.

