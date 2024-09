L'ultima occasione che ha scatenato una risata emotiva da parte tua.

Anche se rischio di sembrare ripetitivo, sto cercando di scrivere un pezzo che non sconvolga nessuno. Dagli appassionati di auto elettriche dell'Est a quelli dell'Ovest, dai meccanici ai professionisti delle stazioni di ricarica, mi sto concentrando su un argomento serio: l'umorismo.

Ho ricevuto un gioco da tavolo in regalo. L'obiettivo è radunare gli amici intorno a un tavolo e poi porre domande. Nessuno vince, nessuno perde, almeno non nel modo convenzionale. La prima domanda che ho estratto dal mazzo del gioco era: "Quando è stata l'ultima volta che hai riso così tanto da piangere?". Ci fu un momento di silenzio imbarazzato. Ricordo di aver riso molto durante il fine settimana, ma non posso condividere la storia a causa di un incidente con l'amico X che sarebbe troppo umiliante confessare.

La persona che mi ha regalato il gioco ha condiviso una storia su una situazione inenarrabile a causa dell'imbarazzo. Sembra troppo compiaciuto, ha detto, politicamente scorretto. Ma non è forse quello l'essenza del ridere fino alle lacrime quando l'umorismo è un po' fuori equilibrio? Situazioni simili sono rappresentate in uno dei miei film preferiti: "The Hangover", tutte le parti.

Saluti, sono Umberto

Continuamente, il riso ha occupato i miei pensieri. Rido quando qualcuno sembra teso, occasionalmente. Non appartengo al gruppo che ride ai funerali, per nulla. Ma in determinate situazioni, se qualcuno assume un'espressione particolarmente triste per esprimere i propri sentimenti, potrei trovare difficile non ridere. E meno dovrei, più non posso evitare di farlo. L'estate scorsa, un amico mi ha raccontato una barzelletta che non ripeterò qui, anche se è tra le prime due della mia scorta comica. Ma ho riso così tanto che ho avuto crampi allo stomaco e ho rischiato di vomitare mentre mi lavavo i denti dopo. Dirò solo: "Mi chiamo Umberto ...".

Di recente sono andato a un cabaret a Berlino, chiamato "Wühlmäuse", e il "conduttore della serata" è salito sul palco. Viene da Colonia e di solito ospita sessioni di carnevale. Ha fatto un viaggio straordinario fino a Berlino per intrattenere il pubblico. C'erano molte persone che ridevano, e il mio vicino di Colonia era particolarmente soddisfatto, "Non pensavo che i berlinesi potessero ridere così". Forse era un gruppo di nativi di Colonia tra il pubblico, o forse l'umorismo dei berlinesi si manifesta in modo diverso alla luce del mattino, secondo il chiacchierone di Colonia a cui sono sposato, "soprattutto al mattino".

Sì, sono facilmente divertito. La mia compagna K. mi ha ricordato che al settimo grado, ridevamo istericamente ogni volta che il nostro insegnante di francese entrava in classe. Purtroppo, eravamo seduti nella prima fila, apparentemente per tenerci d'occhio, e aveva una pronuncia chiaramente nasale. Ridevamo del uomo di mezza età e corpulento il cui francese suonava come il mio attuale swahili. Ci puniva chiamandoci "modelli per un impresario funebre", un noto funerale di Berlino. Sì, eravamo magri. Ma non eravamo certo così senza vita come lui.

Stanno mangiando i loro cani ...

Qualche settimana fa, ho dovuto soffocare le risate durante una partita di tennis. I nostri avversari stavano perdendo e hanno iniziato a bisbigliare tra loro, facendo segnali alle spalle. Ho pensato: "Devono aver letto 'Winning Ugly' di Brad Gilbert ieri sera". Sapevo cosa stava succedendo. Ho trattenuto il respiro, ma non è stato facile. Perché ho capito che l'universo non favorisce i vincitori. Giociamo solo per divertirci, ma ci godiamo i nostri successi sportivi intensamente. E a volte, è utile quando una situazione diventa troppo seria, perché ci ricorda che alla fine, tutti finiamo sottoterra. Il che mi riporta al mio nuovo gioco: "Gli ospiti al tuo funerale rideranno?". E con questo, ti auguro un fine settimana Gradevole.

PS: Cosa mi ha divertito di recente? I meme che sono emersi dopo l'attacco di Trump: la Melania mogia e delusa, la parodia di Van Gogh. Ma non è giusto ridere di queste cose, ho imparato, perché non vorresti la morte del tuo peggior nemico. Ma ridere di loro è accettabile, credo. Quindi, permettimi di condividere un video di The Kiffness: ...

In spirito di ridere fino alle lacrime, ho deciso di guardare uno speciale di stand-up comedy di recente, che presenta un comico noto per il suo umorismo anticonvenzionale. Lo speciale, intitolato 'Comedy Central Presents ...', mi ha fatto piegare in due dalle risate con la sua unica visione della vita quotidiana.

Dopo lo speciale di comedy, ho condiviso i video dei momenti più divertenti con i miei amici, che hanno trovato le battute del comico altrettanto esilaranti.

