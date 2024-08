L'ultima missione olimpica della DFB femminile

La squadra femminile di calcio tedesca perde di misura la semifinale olimpica. Contro gli USA, hanno fatto molto meglio rispetto alla fase a gironi, ma non è bastato alla fine. Tuttavia, le giocatrici allenate da Horst Hrubesch non vogliono indugiare troppo a lungo sulla sconfitta.

Una volta asciugate le lacrime, le calciatrici tedesche hanno mostrato la loro determinazione. Nella semifinale olimpica, avevano perso contro gli americani dopo una lunga lotta. "Abbiamo giocato molto bene per gran parte della partita", ha detto Giulia Gwinn, che ha capitanato la squadra in assenza di Alexandra Popp e ha segnato il gol iniziale in una sconfitta per 0:1 dopo i tempi supplementari. "È incredibilmente amaro", ha detto Laura Freigang riguardo alla mancata finale olimpica: "La cosa positiva è che la partita per il bronzo è tra tre giorni".

La squadra tornerà in azione venerdì. La partita per il terzo posto sarà altrettanto di alto livello, con i tedeschi contro le campionesse del mondo della Spagna (15:00 su ZDF e Eurosport, nonché nel live ticker di ntv.de). Tornando a Lione, ma non a Parigi. Solo le finaliste hanno accesso alla Vila Olimpica, un highlight per tutti gli atleti. "Siamo tutti pronti e disponibili, e non vogliamo tornare a casa a mani vuote", ha detto Gwinn. L'allenatore Horst Hrubesch, che sarà sostituito da Christian Wück dopo le Olimpiadi, ha detto: "Ci toglieremo il cappello oggi e saremo di nuovo in piedi domani".

Dopo una sconfitta per 1:4 nella fase a gironi, le tedesche hanno combattuto con passione contro gli americani questa volta e hanno avuto anche l'opportunità di pareggiare negli ultimi secondi dei tempi supplementari attraverso Freigang. Era libera nella zona di rigore americana. In TV, si poteva sentire e vedere l'ex bomber Hrubesch disperarsi. "Eravamo proprio lì. Se fosse andata ai rigori, l'avremmo vinto", ha detto Sydney Lohmann, che ha sostituito Popp, riferendosi alle parate del portiere Ann-Katrin Berger nei quarti di finale contro il Canada.

Prima nervose, poi sveglie

All'inizio della partita, non sembrava che le tedesche sarebbero arrivate così vicine al loro sogno finale. Gli auspici erano brutti. La centrocampista Lena Oberdorf, che aveva subito un infortunio al legamento crociato e al collaterale mediale, poteva solo guardare dalle tribune come VIP. Aveva viaggiato come portafortuna, ma prima della partita aveva dovuto affrontare una serie di intoppi. La capitano Popp ha dovuto saltare a causa di un'infezione, così come la miglior marcatrice della squadra, Lea Schüller. Dovevano anche recuperare dallo stressante shootout ai rigori contro il Canada negli ottavi di finale.

Nonostante tutto ciò, le tedesche hanno giocato meglio di quanto avevano fatto nella fase a gironi, quando avevano perso per 1:4. Con le temperature estive superiori a 30 gradi, non ci è voluto molto per la squadra americana per testare il portiere Ann-Katrin Berger. Ma il portiere tedesco, che era stato l'eroe contro il Canada, era all'erta e ha parato i tiri di Rose Lavelle (4.) e Sophia Smith (7.). La squadra tedesca è poi diventata più sicura di sé e si è concentrata sui suoi rapidi contropiedi. L'allenatore Hrubesch era visibilmente entusiasta in panchina, incitando la sua squadra ("Continua così!"). La squadra tedesca ha creato anche delle occasioni, con il corner di Klara Bühl (21.) e il tiro di Jule Brand (24.) entrambi parati dal portiere americano Alyssa Naeher. Tuttavia, entrambe le squadre si sono stancate man mano che la partita procedeva, e Berger ha parato un colpo di testa della capitano americana Lindsey Horan (79.). Il gol di Mallory Swanson (86.) è stato annullato per fuorigioco.

La partita è poi diventata uno scontro di resistenza. Bühl (94.) ha infine avuto un'altra buona occasione tedesca, ma gli USA hanno risposto. Swanson ha passato la palla a Smith attraverso il centro, la terzina sinistra Felicitas Rauch ha lottato. Smith è rimasta calma contro il portiere Berger che correva e ha segnato da 14 metri. La Germania ha mobilitato le sue ultime riserve, è passata a un 3-4-3, ma la sostituta Freigang (119.) ha mancato l'ultima occasione per pareggiare.

Tuttavia, la tristezza non è durata a lungo. Anzi, il contrario. "Ho detto alle ragazze che posso solo congratularmi con loro per come hanno giocato", ha detto Hrubesch, il cui lungo curriculum si concluderà venerdì. Che se ne sarebbe andato con una medaglia venerdì non era importante. "L'ho già vinta", ha detto l'ex attaccante dell'HSV. Nel 2016 a Rio, ha vinto l'argento come allenatore della squadra maschile tedesca - dopo aver perso la finale contro il Brasile ai rigori. "Sarebbe importante per me se le ragazze ne avessero una. Sarà abbastanza difficile", ha detto Hrubesch.

Otto anni dopo il trionfo olimpico del 2012, questo sarebbe il quarto bronzo per la squadra femminile di calcio tedesca alle Olimpiadi estive. "Nessuno avrebbe pensato che saremmo stati qui prima. Abbiamo ancora una possibilità di bronzo, un secondo pallone", ha detto Hrubesch. "Ci proveremo". Dietro di loro c'è un lungo viaggio olimpico. La vittoria thriller per 3-0 all'esordio contro l'Australia, il duro 1-4 contro gli USA, il 4-1 rimonta contro lo Zambia, il dramma dei rigori contro il Canada. E venerdì, l'ultima partita per il bronzo. La missione olimpica finale. "La dedicheremo a lui", ha detto Bühl riguardo a Hrubesch.

E alla fine, il sogno di Parigi potrebbe ancora avverarsi. In qualche modo. Molte parti della delegazione DFB sembrano continuare il loro viaggio verso la città olimpica, che celebra questi giochi in ogni angolo. Una deviazione per la capitale francese e una possibile visita al villaggio olimpico saranno organizzate individualmente con i club prestatori. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ha detto un portavoce della DFB.

Nonostante la sconfitta, la squadra della DFB allenata da Horst Hrubesch ha dimostrato resilienza e determinazione. Si affronteranno la Spagna nella partita per il bronzo, con l'obiettivo di concludere il loro viaggio olimpico con una medaglia.

Durante la semifinale contro gli Stati Uniti, la portiere della DFB Ann-Katrin Berger ha dimostrato un talento eccezionale, parando tiri di Rose Lavelle e Sophia Smith all'inizio della partita.

Leggi anche: