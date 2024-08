- L'ultima metà del fine settimana in Baviera vedrà un calo della temperatura e un aumento della copertura nuvolosa.

Dopo una giornata deliziosa e mite, sono previsti temporali durante la notte in Baviera, vicino alle Alpi. Le vacanze estive non hanno rallentato il flusso del traffico sulle autostrade, grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli. Un rappresentante dell'autorità del traffico ha annunciato che il traffico era relativamente tranquillo per un sabato. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), la giornata estiva incantevole si trasformerà in temporali locali lungo le pendici alpine nella sera. Sono previsti temporali intensi. La temperatura scenderà durante la notte, verso la domenica, accompagnata da nuvole e occasionali piogge.

In Bassa Franconia, il sole è previsto fare più apparizioni, ma nel complesso, la domenica in Baviera sarà caratterizzata da cieli per lo più nuvolosi con piogge sparse. In particolare nelle regioni meridionali, i temporali faranno occasionali apparizioni. Le temperature ottimali previste si aggireranno intorno ai 18°C vicino alle Alpi e raggiungeranno fino a 23°C in Bassa Franconia.

La Franconia si distinguerà lunedì con una giornata soleggiata di 25°C. Nel resto della Baviera, il DWD prevede temperature massime comprese tra 19 e 23°C, mentre una fitta copertura nuvolosa e piogge occasionali domineranno. Si prevede che le condizioni meteorologiche instabili persistano fino a martedì, con una copertura nuvolosa persistente e a volte nebbiosa nelle aree meridionali.

