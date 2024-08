- L'ultima generazione protesta all'aeroporto di Stoccarda

Attivisti del gruppo Last Generation per il clima hanno manifestato pacificamente all'aeroporto di Stoccarda dopo che le case di alcuni membri del gruppo erano state perquisite. Secondo quanto riferito dalla polizia, la protesta di 14 persone al Terminal 3 si è svolta senza incidenti.

I partecipanti hanno attirato l'attenzione sulla loro causa con cartelli, striscioni, volantini e discorsi. Le operazioni dell'aeroporto non sono state influenzate.

Dopo il disturbo all'aeroporto di Francoforte circa due settimane fa, le case dei membri del gruppo per il clima sono state perquisite giovedì su richiesta della procura di Francoforte e sono state prelevate le impronte digitali. In precedenza era stato riferito che otto sospetti in Baden-Württemberg, Berlino, Sassonia e Sassonia-Anhalt erano stati coinvolti.

I manifestanti all'aeroporto di Stoccarda hanno scelto di concentrarsi sulla questione urgente del cambiamento climatico. Despite the recent searches of their homes and the collection of DNA samples, their commitment to raising awareness about the climate remained unwavering.

Leggi anche: