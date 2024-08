L'ultima generazione paralizza diversi aeroporti.

Attivisti per il clima protestano all'alba in quattro aeroporti tedeschi. Si incollano alle piste di atterraggio, causando l'interruzione temporanea delle operazioni a Norimberga e Colonia/Bonn.

A causa di un intervento della polizia dopo un'azione di protesta da parte degli attivisti per il clima del gruppo "Letzte Generation", l'aeroporto di Colonia/Bonn ha sospeso temporaneamente le operazioni. Un portavoce dell'aeroporto ha confermato questo, dichiarando che individui non autorizzati avevano accesso alla zona airside dell'aeroporto di Colonia/Bonn. Le operazioni sono riprese alle 7:25, con la piccola pista di decollo e atterraggio ora aperta.

La polizia federale del Nord Reno-Westfalia ha confermato che "due persone" si sono incollate a un'area che porta alla pista di decollo e atterraggio. In totale, sono state scoperte tre persone non autorizzate e un buco nella recinzione che porta all'area esterna.

A Norimberga, il portavoce della polizia ha dichiarato che i voli sono stati sospesi indefinitamente. Secondo l'aeroporto, le operazioni sono state impossibili dalle 5:42.

Due attivisti della "Letzte Generation" sono entrati negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga e Colonia/Bonn, indossando giubbotti arancioni di sicurezza. Si sono incollati alle piste, come riferito dalla "Letzte Generation".

Gli attivisti "esprimono pacificamente la loro resistenza mostrando cartelli con le scritte 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'", ha riferito l'organizzazione. "Le piste di decollo e atterraggio non sono state violate".

Secondo gli attivisti per il clima, le azioni sono iniziate poco prima delle 5:00 del mattino a Berlino BER. Circa 30-50 minuti dopo, le proteste sono iniziate nei tre aeroporti della Renania Settentrionale-Vestfalia, della Baviera e del Baden-Württemberg.

Nonostante i temporanei disagi nelle operazioni a Norimberga e Colonia/Bonn a causa delle azioni degli attivisti per il clima, il clima rimane una preoccupazione significativa, che ha portato a queste proteste. Gli attivisti per il clima argomentano che le azioni che intraprendono, come incollarsi alle piste, sono una forma di resistenza pacifica contro gli impatti negativi dell'aviazione sull'ambiente.

