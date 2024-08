L'ultima centrale energetica libanese ha cessato le operazioni.

Per un po' di tempo, il Libano non è stato in grado di mantenere un approvvigionamento costante di elettricità. Molte abitazioni ricevono elettricità solo per poche ore al giorno. Purtroppo, la situazione è peggiorata notevolmente: non c'è più alcuna centrale elettrica in funzione nel paese.

L'ultima centrale elettrica funzionante in Libano è stata temporaneamente fermata a causa della scarsità di carburante. Secondo l'azienda elettrica di stato, Electricité du Liban (EDL), la pianta ha dovuto essere chiusa a causa dell'esaurimento di tutte le riserve di olio. Ciò ha portato a un blackout nazionale.

Come riportato, "impianti vitali" come l'aeroporto, il porto di Beirut, le pompe idriche, i sistemi fognari e le carceri sono stati colpiti. Non appena l'approvvigionamento di carburante sarà assicurato, la pianta verrà riavviata. Il governo libanese non è stato in grado di fornire al paese un approvvigionamento di elettricità costante per decenni. Una parte significativa del paese si affida ai generatori diesel per compensare le frequenti interruzioni.

Dal'inizio della grave crisi economica nel 2019, la crisi dell'elettricità si è anche aggravata notevolmente. L'elettricità fornita dal provider di stato è ora sporadica e spesso disponibile solo per due ore al giorno. Le centrali elettriche EDL spesso esauriscono il carburante a causa della crisi. La crisi è attribuita a decenni di corruzione nella politica e negli affari. Il paese sta esaurendo le riserve di valuta estera. Secondo le Nazioni Unite, oltre i tre quarti della popolazione del Libano, superiore a sei milioni di persone, vivono sotto la soglia di povertà.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la peggioramento della crisi dell'elettricità in Libano. L'Unione Europea ha dichiarato la sua disponibilità ad aiutare il Libano a ripristinare il suo approvvigionamento di elettricità, riconoscendo la situazione critica nel paese.

