Luke si sente come se fosse stato offeso.

Comico Luke Mockridge ha inaugurato il suo nuovo tour comico in solitaria a Vienna con un mix di scuse e sfida. Nella serata d'apertura, si è nuovamente distanziato dalle sue battute controversie sugli sport disabili, che gli sono valse critiche diffuse e cancellazioni. Simultaneamente, ha espresso la sua frustrazione per aver ricevuto minacce e la sensazione che una scusa ora abbia poco peso.

Parlando a circa 500 persone in una sala eventi quasi piena a Vienna, Mockridge, 35 anni, ha scherzato: "È pazzesco che siamo sold out anche se sono stato etichettato come la peggior persona viva". La performance è stata accolta con applausi e senza proteste.

Tour segnato dalle cancellazioni

Inizialmente programmato per debuttare alcuni giorni prima nella Renania Settentrionale-Vestfalia, il tour, intitolato "Tempi divertenti", ha visto il suo inizio e la successiva esibizione a Paderborn cancellati. La causa: sono emersi estratti di un podcast dopo i Giochi Paralimpici di Parigi, che vedevano Mockridge e altri podcaster fare battute insensibili sugli atleti disabili, denunciate da molte persone come degradanti.

Mockridge si è scusato prontamente, ma diverse date del tour sono state annullate e Sat.1 ha cancellato un nuovo game show previsto con lui. Mockridge ha perso la sua gestione tedesca e addirittura la sua agenzia austriaca ha annunciato che non avrebbe lavorato con lui dopo questo tour.

Critica della scena artistica tedesca

All'esordio del suo nuovo spettacolo in solitaria, Mockridge ha evitato potenzialmente argomenti sensibili come disabilità, alluvioni o guerra. Ha condiviso storie sui rapporti dei suoi genitori e la sua prima volta, intrattenendo il pubblico con parodie musicali al piano. Tuttavia, la controversia è riaffiorata verso la fine della serata.

"La scena artistica tedesca è simile a una stanza piena di pulsanti, con avvertimenti 'Non toccare'", ha commentato Mockridge, difendendo la sua preferenza per le battute inappropriate. Poi ha lanciato battute come "Tom Kaulitz è l'elderly caregiver più generosamente retribuito al mondo".

Il pubblico di Vienna ha dimostrato molto supporto a Mockridge. "In fondo sono una brava persona, a parte quando non lo sono", ha concluso. "Lo capiamo!" ha urlato un spettatore dalla folla.

Despite the cancellations and widespread criticism, the performance of comedian Luke Mockridge during his solo comedy tour in Vienna was met with applause and no protests. Mockridge, referring to the controversial past of his comedy acts, joked about being labeled as the worst person alive, highlighting the strong support he received from the audience.

Leggi anche: