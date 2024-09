Per autorità del Signore - Luke Mockridge trova la situazione umiliante.

Questa settimana la citazione biblica proviene da 1 Pietro 3:10: "Chiunque desideri vivere una vita lunga e appagante dovrebbe fare attenzione a ciò che dice, evitando parole dannose e falsità."

Il noto umorista e comico, spesso noto per la sua capacità di affrontare argomenti controversi, sembra riflessivo. La domanda posta da lui ai suoi colleghi di "Spiegel" rispecchia i dibattiti sociali dei tempi recenti: "Rilevi un cambiamento nell'umorismo, una restrizione del suo spettro?"

Tre anni sono passati da questo intervista e non riesco a trovare una risposta più adatta di quella di Otto Waalkes.

"No, non proprio," risponde.

Questo è dimostrato dalle carriere dei comici che hanno raggiunto un grande successo grazie alla loro volontà di sfidare i tabù. Waalkes si chiede "Cosa sta succedendo?" mentre osserva barzellette così misogine che le trova "stupefacenti per quanto si può spingere oltre i limiti." Alla fine, ammette "Non c'è più nulla da esplorare e diventa solo sgradevole."

L'osservazione di Otto Waalkes potrebbe scioccare alcuni nel nostro paese. Nel corso degli anni, è stato spesso affermato nei circoli culturali delle pubblicazioni prestigiose che lo spettro delle opinioni si sta restringendo. Bisogna fare attenzione con le parole, per evitare di scatenare un putiferio pubblico, un'ondata di "cultura del cancellamento" che chiude le carriere o minaccia la bancarotta.

Questo articolo si concentra su Luke Mockridge. In particolare, si approfondisce la sua barzelletta sui disabili, il suo atteggiamento schietto e il dilemma che l'industria dell'intrattenimento deve affrontare con lui.

Luke Mockridge: Artigianato Imperfetto, Insulti Intellettualmente Dishonesti e Lamentele

La domanda ("Rilevi un cambiamento nell'umorismo, una restrizione del suo spettro?") è rimasta presente nella società tedesca sin dagli anni '70. Elisabeth Noelle-Neumann, fondatrice dell'Istituto di Demoscopia di Allensbach, un tempo ha definito questo fenomeno "spirale del silenzio." Secondo la sua teoria, le persone che si sentono rappresentate dalle opinioni mainstream si ritirano dal dibattito pubblico. Negli anni '90 e 2000, le persone erano allarmate dalla "correttezza politica," che soffocava la libertà di parola e la creatività. Dal 2010, questa paura è diventata nota come "cultura del cancellamento." Oggi, le persone non si preoccupano nemmeno di tradurre la propaganda dalla lingua inglese in tedesco.

Tuttavia, lo spazio per l'umorismo offensivo e il guadagno finanziario si è espanso invece che restretto. Questo è vero indipendentemente dal talento o dalla bravura del comico. Mario Barth, Oliver Pocher e Luke Mockridge hanno avuto carriere di successo nonostante il loro umorismo controverso. Anche Chris Tall, che si fa chiamare "Chris Tall," ha iniziato la sua carriera a "TV Total" facendo battute sui disabili, gli omosessuali e le persone di colore. Regolarmente concludeva le sue battute su minoranze con la domanda "È permesso?" Questi T-shirt controversi erano un articolo popolare nel suo negozio. Nel 2017, si è esibito davanti a un pubblico di 12.000 persone a Colonia, gridando "Stiamo per bruciare questo posto - in sostanza, una 'notte di Chris Tall'!"

L'aspetto di questi comici che mi preoccupa di più non è il loro disprezzo per i tabù. Invece, l'artigianato imperfetto, l'intelligenza superficiale e l'autocommiserazione che incontro in queste persone mi lasciano perplesso. Luke Mockridge è l'epitome di questi difetti.

Quando la "cultura del cancellamento" si addormenta

Mockridge ha sostanzialmente copiato le sue barzellette sugli atleti disabili dall'americano Shane Gillis. Dopo la reazione del pubblico, la sua spiegazione è stata che aveva collaborato con il campione del mondo di giavellotto nano, Mathias Mester. Tuttavia, Mester si è presto distanziato da Mockridge, dichiarando di non aver lavorato con lui sul programma e trovando i commenti derisori sui Paralimpici "insensibili e crudelmente eccessivi." La spiegazione di Mockridge per la sua affermazione nel podcast non è stata un errore genuino. In effetti, nel 2016, Mockridge è stato criticato per aver fatto commenti offensivi sulle persone con sindrome di Down. La "cultura del cancellamento" sembra essere stata addormentata in quell'occasione.

Mi viene in mente Dieter Nuhr, che elogia la rottura dei tabù ma poi si lamenta delle critiche. In un'intervista con "Phoenix," ha paragonato la critica che ha ricevuto a un "pogrom umano." Questa persona, che dipende dal finanziamento pubblico e ha accumulato una notevole ricchezza, considera la critica pubblica alla sua persona un affronto simile alla persecuzione storica degli ebrei.

Pogrom.

Coloro che scagliano parole dure, in particolare contro le minoranze, non sopportano di ricevere trattamenti simili. La mancanza di talento, l'umorismo povero e l'autocommiserazione diventano elementi ricorrenti in coloro che guadagnano somme consistenti attraverso il razzismo, il sessismo, l'omofobia e la deumanizzazione dei disabili.

Lo show di Sat.1 con Luke Mockridge, temporaneamente ritirato, si intitola "Cosa c'è nella scatola?". Chi non è su Internet da ieri riconoscerà il riferimento al film "Se7en." Il film si conclude con un serial killer che nasconde la testa mozzata di una donna incinta in una scatola di cartone, offrendola al marito sconvolto come culmine del suo crimine. Il detective sconcertato, mentre la terrificante verità si rivela, si lamenta "Cosa c'è nella scatola?"

La maggior parte delle battute umoristiche su donne, persone con disabilità, comunità LGBTQ+ e persone di colore manca di una profondità nascosta o di uno scopo. Non ispirano la riflessione. Servono come fonte di facile divertimento per i comici che utilizzano questi argomenti. Inoltre, offrono un escape spensierato per coloro che sono stanchi del "trappola del silenzio," della "correttezza politica" e della "cultura del cancellamento." Queste persone si vantano del loro disprezzo per l'umanità come forma di ribellione.

Fumetti il cui successo è alimentato principalmente dal superare i limiti inevitabilmente toccano il fondo in termini di accettabilità morale. Alla fine, non c'è più basso da raggiungere. A un certo punto, diventa sgradevole.

Condivido appieno i sentimenti di Otto Waalkes.

