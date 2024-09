Luke Mockridge mostra pubblicamente una situazione controversa.

Dopo alcuni commenti offensivi su individui disabili in un podcast, Luke Mockridge ha incontrato una forte opposizione. Nonostante le scuse, ci sono state domande sul fatto che si pentisse veramente delle sue azioni. Attualmente, sta utilizzando questa controversia come materiale comico nel suo ultimo spettacolo.

Sono passate quasi tre settimane da quando la controversia è scoppiata. Mockridge ha recentemente tenuto il suo primo spettacolo in Germania dopo lo scandalo. Durante la performance, ha fatto riferimento all'incidente più volte attraverso canzoni e battute.

All'inizio dello spettacolo a Monaco, Mockridge ha cantato: "So che ho sbagliato, avevi aspettative più alte da me." Ha anche lamentato il fatto che tutti lo avevano abbandonato dopo la sua posizione controversa sulla 'battuta sui disabili,' solo per guadagnare il sostegno del pubblico con un trionfale: "Ma sono tornato di nuovo!"

Mockridge ha partecipato alla discussione derogatoria del podcast con i co-conduttori Shayan Garcia e Nizar Akremi ad agosto. L'episodio ha attirato l'attenzione quando si è avvicinato all'inizio dei Paralimpici a inizio settembre, causando una forte critica del pubblico. La sua scusa agli atleti non lo ha salvato dall'eliminazione di uno show a quiz previsto con Sat.1.

La sua gestione tedesca ha interrotto la collaborazione con lui, mentre la sua agenzia austriaca ha terminato la relazione alla fine delle date del tour. Mockridge stesso ha annullato le prime due tappe del suo tour "Funny Times" a Bunde e Paderborn in risposta alla critica dei suoi scherzi.

After the applause in Munich, Mockridge performed in Vienna, saying, "Despite the controversy, I'm still here with my 'Funny Times' show." In his latest performance, he referenced the backlash by joking, "Thank you for having me back after that incident with 'The entertainment,' I wasn't sure I'd ever get another chance."

