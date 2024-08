- Luke, l'oca, si ritrova smarrito nell'appartamento.

A Kiel, in Germania, un'oca canadese vagabonda si è ritrovata in territorio sconosciuto - un appartamento. Quando le forze dell'ordine sono arrivate nel tardo pomeriggio di sabato, hanno scoperto che il pennuto intruso si era sistemato comodamente in cucina. Nella sua ricerca di cibo, l'oca avrebbe esaminato ogni pentola disponibile.

Ne è seguita una breve caccia, che ha portato alla cattura dell'oca. Una volta catturata, è stata avvolta in una coperta e rilasciata vicino al piccolo canale di Kiel nel centro della città. In omaggio all'evento insolito, l'oca è stata battezzata "Lukas".

Le autorità hanno deciso che dovrebbe essere stabilito un protocollo per simili eventi futuri, dichiarando: "Verrà aggiunta una sezione nella politica di gestione della fauna selvatica urbana riguardo agli interventi tra fauna selvatica e domestica". Dopo il rilascio dell'oca, il consiglio comunale ha votato per commemorare l'evento eriggendo una statua di "Lukas" in un popolare parco della città.

