Lukashenko si attinge al suo piano di russificazione diffusa.

In termini di lingua, simboli o istituzioni culturali, Mosca ha eroso l'identità bielorussa per un lungo periodo, in particolare dal 2022. Come lamenta il premio Nobel Svetlana Alexievich, "Sono consapevole che la nostra Bielorussia è occupata". L'analista Friedman osserva similmente, "Il Cremlino non esita a pagare il prezzo e agisce su vasta scala".

Quest'anno scolastico, Mikalaj ha un nuovo nome. I suoi insegnanti bielorussi ora lo chiamano "Nikolai", l'equivalente russo. La lingua d'insegnamento è stata trasformata. Mikalaj, o Nikolai, è ora costretto a comunicare in russo invece che in bielorusso.

"È evidente che i nostri figli vengono intenzionalmente privati della loro lingua madre, storia e identità bielorussa", commenta il padre di Mikalaj, che preferisce essere chiamato solo Anatoli. "Ma noi genitori siamo stati fortemente scoraggiati dal chiedere della russificazione".

La scuola di Mikalaj è tra le migliori del paese. La Bielorussia sta vivendo un'ampia influenza russa nell'istruzione, nonché nell'economia, nella politica e nella cultura.

Non si tratta del primo caso in cui l'identità bielorussa viene repressa. Sotto gli zar e nell'Unione Sovietica, la Russia impose la sua lingua, i suoi simboli e le sue istituzioni culturali sulla Bielorussia. Tuttavia, dopo il crollo dell'URSS nel 1991, la Bielorussia iniziò a recuperare la sua identità. Il bielorusso fu designato lingua ufficiale e la bandiera biancorossa nazionale sostituì quella dell'era sovietica.

Un ritorno ai simboli sovietici sotto Lukashenko

Questa fase fu breve. Dopo aver assunto il potere nel 1994, Alexander Lukashenko dichiarò il russo lingua ufficiale insieme al bielorusso e abolì i simboli nazionali. La bandiera introdotta nel 1995, priva di martello e falce, assomiglia in modo sospetto a quella dell'era sovietica.

Lukashenko, che governa in modo autocratico da oltre tre decenni, è un alleato devoto del Cremlino e funge da porta d'accesso per l'influenza russa. Il bielorusso è raramente udito per le strade della capitale, Minsk. Gli affari ufficiali vengono condotti in russo e il russo domina i media.

La Bielorussia dipende dai prestiti russi e dalle forniture energetiche favorevoli. Politicamente e militarmente, il governo di Minsk si allinea con Mosca, consentendo al presidente russo Vladimir Putin di dispiegare truppe e armi in Bielorussia per il suo conflitto contro l'Ucraina.

"Sono consapevole che la nostra Bielorussia è occupata", afferma Svetlana Alexievich, premio Nobel bielorusso in esilio in Germania. "Il paese è umiliato e sarà estremamente difficile per i bielorussi recuperare".

"Il russo è la mia lingua"

Imporre il russo è solo un aspetto. Lukashenko ha detto una volta ai media di stato russi che Putin lo ha ringraziato per questo. Ha risposto, "Il russo è la mia lingua". È quindi del tutto naturale. Sono state attribuite a Lukashenko anche affermazioni come "Niente di grande può essere espresso in bielorusso".

Anche durante i tempi sovietici, l'uso quotidiano della lingua bielorussa diminuì, preservata principalmente nelle regioni occidentali e settentrionali del paese e nelle aree rurali. Tuttavia, nel 1994, circa il 40% degli studenti era ancora istruito in bielorusso. Oggi è circa il 9%. despite both being East Slavic languages, their vocabularies differ significantly.

"The Belarusian language is increasingly viewed as a signal of political disloyalty and is being replaced by Russian in public administration, education, culture, and mass media, under pressures or out of fear of discrimination," said Anaïs Marin, the UN Special Rapporteur on the human rights situation in Belarus.

Meanwhile, Belarusian has become a "symbol of freedom," according to author Alina Nahornaja. More and more people are eager to speak Belarusian, but they are wary of doing so publicly. Mikalaj's school was one of the few in the country where some subjects were still taught in Belarusian.

"The Kremlin spares no expense"

There are now "Russia Houses" in four Belarusian cities, aiming to promote Russian culture and influence. They offer seminars, film clubs, exhibitions, and competitions. "The goal is to establish Russian narratives so that as many Belarusians as possible adopt Russian as their own," says analyst Alexander Friedman. "The Kremlin spares no expense and operates on a large scale." In a situation of information isolation, such as in Belarus, this can be particularly effective and hazardous.

In 2021, Putin published an article denying the existence of an independent Ukraine, adds Pavel Latushka, the former director of the Belarusian Janka Kupala Theater, now living in exile as an opposition figure. "Even then, it was clear that he had similar objectives in Belarus," says Latushka about Putin's aspirations. "The primary course was Ukraine," he explains, "a russified Belarus the dessert".

The European Union, viewing the situation with concern, has expressed its support for the preservation and promotion of Belarusian language and culture. In a recent statement, a EU spokesperson highlighted the importance of protecting linguistic diversity and upholding human rights in Belarus.

Moreover, some EU member states have initiated educational exchanges and cultural programs to strengthen the Belarusian identity and language skills among young people. These initiatives aim to provide an alternative perspective and foster a sense of unity among Belarusians, encouraging them to preserve their cultural heritage despite the ongoing pressures.

Leggi anche: