17:49 Scholz e Zelensky si scambiano una telefonata - e Scholz fa una promessa

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz assicura il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy del sostegno incondizionato della Germania in una telefonata, secondo quanto riferito dal portavoce del governo Steffen Hebestreit. Scholz e Zelenskyy discutono dello status militare e umanitario in Ucraina nel giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Scholz conferma la solidarietà persistente e indistruttibile della Germania con l'Ucraina di fronte all'aggressione russa, come spiegato da Hebestreit. Zelenskyy esprime gratitudine al governo tedesco per il continuo sostegno militare, in particolare nella difesa aerea. I due leader concordano sull'importanza del processo di vertice svizzero e il suo proseguimento, come suggerito da Hebestreit.

17:02 I tassi di approvazione di Putin calano dopo l'offensiva di Kharkiv

Un sondaggio di un'agenzia di sondaggi russe rivela un calo dei tassi di approvazione e di fiducia nel Presidente russo Vladimir Putin dopo le azioni dell'esercito ucraino a Kharkiv. Meduza, un'organizzazione mediatica russa con sede a Riga, cita questo rapporto dell'agenzia di stampa russa Agentstvo. Il sondaggio rivela che il tasso di approvazione di Putin è diminuito del 3,5% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo il 73,6%. La fiducia in Putin è diminuita del 2,6% nello stesso periodo, registrando il calo più significativo dall'inizio del conflitto russo-ucraino.

16:24 Londra: il Cremlino finge l'intenzione di negoziare

Il Servizio di Intelligence della Difesa del Regno Unito riferisce che, nonostante le affermazioni di alti funzionari russi sulla loro intenzione di negoziare, una serie di altre dichiarazioni indica che la Russia rimane altamente motivata a raggiungere gli obiettivi iniziali del Cremlino per l'Ucraina. Il Ministero della Difesa del Regno Unito cita una dichiarazione di Dmitri Rogozin, ex vice primo ministro russo e "senatore" della parte occupata di Saporischschja, che ha recentemente esultato per la distruzione dei libri ucraini. Rogozin chiede l'eliminazione di tutto ciò che è "ucraino alle radici" e afferma che qualsiasi cessate il fuoco con l'Ucraina significherebbe "morte certa per i nostri figli". Il Servizio di Intelligence della Difesa del Regno Unito osserva che queste dichiarazioni fanno parte di una tendenza più lunga di dichiarazioni Ukrainofobe da parte di alti funzionari russi che minacciano e sottomettono l'identità e la cultura ucraine.

15:50 Zelensky: l'Ucraina déploya un nuovo missile drone per la prima volta

L'esercito ucraino ha impiegato per la prima volta un'arma innovativa contro i russi, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky, durante le celebrazioni per l'Indipendenza. Zelensky ha descritto il missile drone Palianytsia come un nuovo metodo di rappresaglia contro l'aggressore, notando il loro successo. Zelensky ha espresso gratitudine sia ai sviluppatori, ai produttori che ai soldati coinvolti in questo risultato, descrivendosi orgoglioso di loro.

15:31 I rifugiati ucraini mantengono i loro diritti come tardivi rimpatriati

Secondo il Ministero federale dell'Interno, i rifugiati ucraini conserveranno i loro potenziali diritti come tardivi rimpatriati, con una regolamentazione corrispondente stabilita. Annunciando questo al "Giorno della Patria" della Federazione degli Espulsi (BdV) a Berlino, la Segretaria di Stato del Ministero federale dell'Interno, Juliane Seifert, ha rivelato che questa regolamentazione si applicherà retroattivamente dall'inizio della guerra per i rifugiati che hanno lasciato l'Ucraina a causa degli attacchi russi anni fa. Persino coloro che avevano presentato in precedenza richieste di tardivi rimpatriati insoddisfatte a causa della loro fuga dal conflitto possono ora rivalutare le loro richieste se soddisfano i ulteriori requisiti legali della legge federale sugli espulsi.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea il desiderio del popolo della libertà nel suo discorso per l'Indipendenza. Egli dichiara: "Non lasceremo che il terreno diventi una zona neutrale dove la bandiera blu e gialla (il simbolo nazionale dell'Ucraina) continui a sventolare legalmente", dice Zelensky nel suo discorso. Gli ucraini si vendicheranno del nemico con tutte le atrocità - proporzionalmente, avverte Zelensky. Coloro che cercano di trasformare l'Ucraina in una zona cuscinetto dovrebbero fare attenzione che il loro paese possa diventare una "federazione cuscinetto", egli consiglia, implicando il Presidente russo Vladimir Putin durante la controffensiva nella regione di Kursk.

14:28 Attacco russo mortale rivendica cinque vite nell'Ucraina orientale

Almeno cinque vittime civili sono state registrate in un attacco russo nell'est dell'Ucraina questa mattina, come riferito dalle autorità. Le forze dell'ordine e i servizi di emergenza sono presenti sul posto a Kostiantynivka, come comunicato dal governatore della regione di Donetsk Vadym Fillaschkin via Telegram. Ancora una volta, egli incoraggia i locali a prioritizzare la sicurezza. Kostiantynivka è vicina al fronte dove le truppe russe hanno recentemente fatto progressi e hanno frequentemente preso di mira la vicina città di Pokrovsk, una base logistica cruciale per le forze ucraine.

14:06 La casa storica dell'anarchico ucraino Nestor Makhno devastata nell'attacco di Saporischschja

13:38 Rilascio di 115 Prigionieri Ucraini dalla Custodia Russa Annunciato da Zelensky

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato tramite Telegram il rilascio di 115 prigionieri ucraini dalla custodia russa. "Ricordiamo ciascuno di loro. Stiamo facendo del nostro meglio per liberare tutti", ha scritto Zelensky. Ha riconosciuto gli Emirati Arabi Uniti per aver facilitato lo scambio di prigionieri con Mosca. Zelensky ha anche pubblicato foto dei prigionieri liberati su Telegram. Queste foto mostrano membri delle forze armate ucraine, della guardia nazionale, della marina e della guardia di frontiera.

13:25 Scambio di Prigionieri Tra Ucraina e Russia Atteso Oggi

Uno scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia è atteso per oggi, con ciascuna parte che rilascerà 115 detenuti, secondo il coordinatore della mediazione degli Emirati Arabi Uniti (UAE). Questo segnerà il primo scambio del genere dal lancio dell'offensiva ucraina all'interno della Russia questo mese. Il ministero della Difesa russo ha confermato questo, citando i registri di Mosca. Si dice che i soldati russi catturati dall'Ucraina durante l'offensiva nella regione di Kursk si trovino attualmente nel territorio bielorusso. Questo segnerà il settimo scambio di prigionieri mediato dagli EAU dalla invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022.

13:16 Il Presidente Polacco Duda e il Primo Ministro Lituano Simonyte Partecipano alle Celebrazioni di Kyiv

L'Ucraina celebra il suo 33° giorno dell'Indipendenza oggi. Il Presidente ucraino sta ospitando il Presidente polacco Andrzej Duda e il Primo Ministro lituano Ingrida Simonyte per l'occasione. Sono state condivise diverse foto celebrative scattate a Kyiv dall'ufficio presidenziale ucraino.

12:56 La Lettonia Impegnata con 126 Milioni di Dollari (112 Milioni di Euro) di Aiuto Militare all'Ucraina nel 2024

La Lettonia ha promesso di destinare 126 milioni di dollari (112 milioni di euro) in aiuti militari all'Ucraina quest'anno e intende supportare l'espansione dell'iniziativa della coalizione dei droni. Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha annunciato questa notizia su Facebook. Umerov ha incontrato una delegazione lettone guidata dal Ministro della Difesa lettone Andris Spruds. "La collaborazione approfondita nel campo dei droni è un tema importante", ha dichiarato Umerov. La Lettonia fornirà all'Ucraina numerosi droni per aiutare a respingere l'aggressione russa su larga scala. Secondo Umerov, più di trenta nazioni sono già parte della coalizione.

12:16 Zelenskyy Avvia l'adesione dell'Ucraina alla Corte Penale Internazionale

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha preso i passi necessari per consentire l'adesione del suo paese alla Corte Penale Internazionale (CPI) ratificando lo Statuto di Roma. L'adesione è generalmente considerata un passo significativo verso l'integrazione dell'Ucraina con l'UE. Il parlamento aveva già approvato questa azione. La CPI ha emesso mandati di arresto internazionali, compreso uno contro il Presidente russo Vladimir Putin.

11:38 "Liberazione dall'Influenza Maligna di Mosca": Zelensky Firma la Legge che Banna la Chiesa Ortodossa Pro-Kremlin

In occasione del giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che proibisce la Chiesa ortodossa ucraina filorussa. Zelensky ha dichiarato che questo passo rafforzerà l'indipendenza dell'Ucraina. La legge è stata pubblicata sul sito web del Parlamento ucraino oggi. I parlamentari hanno approvato la legge martedì, istituendo un divieto per le organizzazioni religiose con collegamenti a Mosca. La Russia ha criticato la decisione. La legge stabilisce un termine per le organizzazioni religiose per disconnettersi da Mosca. L'attuazione della legge potrebbe richiedere diversi anni. In un discorso, Zelensky ha dichiarato: "Oggi, la Chiesa ortodossa ucraina sta vivendo la sua liberazione dalla stretta maligna di Mosca".

11:02 Media: Deposito di Munizioni Russo in Fiamme Dopo l'Attacco dei Droni

Sembra che l'Ucraina abbia colpito un importante obiettivo militare: un deposito di munizioni russo nella regione di Voronezh ha subito danni a causa di attacchi di droni ucraini. Il bersaglio era un magazzino vicino alla città di Ostrogoschsk, circa 100 chilometri a sud di Voronezh, secondo i dettagli dell'indipendente fonte online Astra. Anche se il suo status ufficiale come deposito di munizioni non è stato confermato, il Governatore Alexander Gusev ha dichiarato lo stato di emergenza in tre distretti a causa dell'"eliminazione delle conseguenze degli incendi e della detonazione di materiali esplosivi". (Per ulteriori informazioni, consulta l'aggiornamento delle 9:54)

10:26 Zelensky: Il Conflitto è Rinato in Russia

Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il conflitto è rinato in Russia. Con la sua invasione dell'Ucraina, la Russia aveva mirato a distruggere l'Ucraina, secondo Zelensky in un messaggio video per celebrare il giorno dell'Indipendenza del suo paese. Invece, l'Ucraina sta ora celebrando il suo 33° giorno dell'Indipendenza, ha aggiunto. "E ciò che il nemico ha portato nel nostro territorio ora è tornato alle sue origini". Secondo Zelensky, il suo messaggio è stato registrato nella regione di frontiera da cui l'Ucraina ha lanciato la sua offensiva a sorpresa contro la Russia. I soldati ucraini hanno attraversato il confine con la regione di Kursk l'6 agosto.

09:54 Russia Dichiarazione di Emergenza nella Regione di Voronezh Dopo Attacco Notturno di DroniLa Russia ha dichiarato l'emergenza nella regione di Voronezh, al confine con l'Ucraina, dopo un attacco notturno di droni. Il governatore locale Alexander Gusev ha confermato questo via Telegram. Ha citato cinque droni intercettati dalle forze militari russe, che hanno causato un incendio e un'esplosione di esplosivi. L'incidente non ha danneggiato alcun edificio civile, ha sottolineato Gusev. Tuttavia, sono state adottate misure di emergenza in tre insediamenti, con l'evacuazione di 200 persone. Due donne sono rimaste ferite dalle esplosioni, una delle quali è stata ricoverata in ospedale.

09:31 Kyiv: 1160 Soldati Russi Eliminati in un Solo GiornoI dati ufficiali di Kyiv rivelano pesanti perdite per il lato russo: 1160 soldati russi sono stati eliminati o messi fuori combattimento in un periodo di 24 ore. Il ministero della Difesa ucraino ha riferito un totale di 606.490 soldati russi eliminati dal'inizio della guerra a febbraio 2022. Il ministero ha affermato che il nemico aveva anche perso 9 carri armati in più (8.542 in totale) dalla inizio dell'invasione russa. Le forze militari ucraine hanno reso conto di oltre 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni distrutti o fuori dalla disponibilità dell'esercito russo. Questi dati non possono essere verificati in modo indipendente poiché Mosca rimane silente sulle proprie perdite in Ucraina.

08:48 Zelensky: "Lentamente Ma Costantemente, Stiamo Spingendo l'Esercito Russo Fuori da Kharkiv"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato nel suo messaggio video serale che l'esercito russo sta essendo respinto dalla regione di Kharkiv. Ha fatto queste dichiarazioni dopo una conversazione con il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Oleksandr Syrskyi. "Kharkiv è veramente una città eroica, una città di persone e di vita. Dal 15 maggio, le nostre forze di difesa hanno respinto gli avanzamenti russi su Kharkiv e Wyborowa, con l'obiettivo di distruggere la nostra città e l'intera regione di Kharkiv," ha detto Zelensky. "Stiamo gradualmente spingendo l'esercito russo fuori."

08:10 Autorità Segnalano 10 Feriti negli Attacchi Russi nella Regione di KhersonDieci persone sono rimaste ferite negli attacchi russi nella regione di Kherson il giorno precedente, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare nella regione di Kherson.

07:54 Strutture per il Grano nella Regione di Sumy Bersagliate dai RazziI razzi russi hanno colpito diverse strutture per il grano nella regione di Sumy, come dichiarato dall'ufficio del procuratore regionale, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. I russi hanno lanciato attacchi con razzi contro l'infrastruttura per il grano nel pomeriggio, secondo la dichiarazione.

07:29 Rapporti: Deposito di Munizioni Danneggiato dall'Attacco dei Droni nella Regione Russa di VoronezhUn attacco di droni nella regione russa di Voronezh ha apparentemente causato un incendio e l'esplosione di "oggetti esplosivi", come riferito dal "Kyiv Independent", citando il governatore regionale Aleksandr Gusev. Le unità di difesa aerea russe sono state apparentemente impegnate a sparare contro diversi veicoli aerei senza equipaggio sopra la regione. Si dice che i detriti caduti abbiano innescato un incendio e un'esplosione in un luogo non specificato. Il canale Telegram russo Astra ha riferito che l'esplosione è avvenuta in un deposito di munizioni a Ostrogozhsk. Negli ultimi mesi, le forze ucraine hanno condotto una serie di attacchi con droni contro l'infrastruttura militare e l'industria energetica russa.

06:53 USA Impongono Sanzioni a Più di 400 Entità e IndividualiSecondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, gli Stati Uniti stanno imponendo sanzioni a più di 400 entità e individui accusati di aver aiutato la Russia nella guerra in Ucraina. "Oggi le nostre azioni mirano alle vulnerabilità di Mosca," ha dichiarato Aaron Forsberg, direttore della politica delle sanzioni economiche del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Le misure colpiscono, tra gli altri, il settore energetico russo e le aziende con sede in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti. Comprendono anche le aziende cinesi sospettate di aver aiutato la Russia a eludere le sanzioni occidentali e a rafforzare il suo esercito, come il dipartimento di import-export del gruppo cinese Dalian Machine Tool, che è stato accusato di aver fornito a società russe beni a duplice uso del valore di 4 milioni di dollari. Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha dichiarato che la Cina si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali e che i normali legami commerciali tra la Cina e la Russia non dovrebbero essere disturbati.

06:18 Rafforzare la Collaborazione in Sicurezza: Bielorussia e CinaLa Bielorussia e la Cina sono determinate a rafforzare la loro partnership nel campo della sicurezza. Come riferito dalla pubblicazione ucraina "Kyiv Independent", sia Pechino che Minsk intendono intensificare la collaborazione non solo in materia di sicurezza, ma anche nei settori finanziario ed energetico. Inoltre, hanno concordato di intensificare la cooperazione nelle catene di fornitura industriali.

04:38 Impegno a Lunga Scadenza per l'Ucraina: Keir Starmer del Regno UnitoIl primo ministro britannico Keir Starmer ha promesso un sostegno a lungo termine all'Ucraina nel giorno della sua festa nazionale. "Il mio messaggio a tutti gli ucraini, indipendentemente dal fatto che stiate difendendo la vostra patria o che viviate nella vostra seconda casa nel Regno Unito, è chiaro: siamo con voi oggi e per sempre," ha detto Starmer nel suo messaggio di congratulazioni. Lo ha confermato durante la sua conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy quando si trovava a Londra alcune settimane fa, secondo Starmer. Non è solo il governo britannico a stare con l'Ucraina; l'intero paese è unito nel suo sostegno. "Siamo qui per voi per tutto il tempo di cui avete bisogno." Il primo ministro ha concluso il suo messaggio con il saluto ucraino "Slawa Ukrajini" (Gloria all'Ucraina).

01:29 Concessione della licenza per lo sviluppo di granate da 155 mm e finanziamento per l'Ucraina: NorvegiaLa Norvegia concede all'Ucraina una licenza per lo sviluppo di granate da 155 mm e si impegna a finanziare il progetto. La società norvegese Nammo ha firmato un accordo con una società ucraina della difesa per concedere una licenza per la produzione di granate d'artiglieria a spese norvegesi. "La Norvegia sta attualmente supportando l'Ucraina fornendo munizioni dalle proprie scorte e direttamente dall'industria. Tuttavia, Nammo vuole condividere i propri piani con l'Ucraina. Ciò significa che le forze armate ucraine possono essere rifornite più rapidamente", dice il ministro della Difesa norvegese Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter dopo l'incidente alla base NATO di Geilenkirchen: Un potenziale obiettivo della guerra ibrida russaDopo l'aumento temporaneo del livello di allerta alla base aerea NATO di Geilenkirchen e le indicazioni di potenziali attacchi con droni russi, gli esperti di sicurezza in Germania chiedono vigilanza. "La Germania è da tempo un obiettivo della guerra ibrida della Russia e, di conseguenza, le strutture militari, in particolare quelle rilevanti per la NATO in Germania, sono nel mirino di potenziali attività di sabotaggio ed espionaggio", dice l'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter al "Tagesspiegel". In precedenza, il livello di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen era stato temporaneamente portato al secondo livello più alto, Charlie, a causa di una potenziale minaccia. Secondo Kiesewetter, la base aerea di Geilenkirchen è una struttura molto importante per la NATO in quanto ospita il sistema di sorveglianza e controllo aereo AWACS. "Il livello di sicurezza Charlie indica che la NATO sta prendendo opportune misure precauzionali, comprese quelle contro eventuali sorvoli di droni, e ci sono indicazioni di potenziali pericoli concreti", ha aggiunto Kiesewetter. Tuttavia, la situazione di minaccia aumentata e il potenziale per attacchi russi è nota e non è nuova.

22:21 Maggiore consegna di droni all'Ucraina finora: LettoniaLa Lettonia ha annunciato la sua maggiore consegna di droni all'Ucraina finora. 1400 droni di produttori lettoni sono pronti, scrive il ministro della Difesa lettone Andris Sprūds su X, portando il numero totale di droni acquisiti dall'industria domestica a oltre 2700. La Lettonia, insieme al Regno Unito, guida un'alleanza per consegnare un milione di droni all'Ucraina. I suoi membri, tra cui la Germania, si sono impegnati a investire nella produzione di droni e a consegnare droni e pezzi di ricambio all'Ucraina.

21:34 Nuovo aiuto militare all'Ucraina: focus sulla difesa aerea: BidenIl presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina durante una conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Secondo la Casa Bianca, il pacchetto include missili per la difesa aerea, attrezzature per la difesa contro i droni, missili anticarro e munizioni. Biden ha ribadito il "sostegno incondizionato degli Stati Uniti per il popolo ucraino" a Zelenskyy. I dettagli finanziari del nuovo aiuto non sono stati resi noti.

21:29 Richiesta di consegna delle armi promesse: ZelenskyyL'esercito ucraino è in grave necessità di aiuto dall'estero. Il presidente Zelenskyy esorta con forza i partner internazionali dell'Ucraina a consegnare i pacchetti di armi promessi. "Sul fronte, si combatte con proiettili e attrezzature, non con rassicurazioni come 'domani' o 'presto'", dice nel suo discorso serale. Secondo lui, l'Ucraina sta aspettando armi o attrezzature "che sono state promesse e concordate ma non ancora consegnate". Non fornisce specifiche.

21:16 Residenti di Kursk sfogano la loro rabbia: "Siamo soli"Mentre i combattimenti continuano nella regione meridionale russa di Kursk, l'insoddisfazione dei residenti cresce. Esprimono il loro malcontento nei confronti delle autorità che percepiscono come abbandonate, nei confronti delle forze armate ucraine e addirittura nei confronti dei loro connazionali nelle forze armate. Una 28enne si è sfogata con il "Moscow Times", dicendo: "Per la Russia, siamo solo un pezzo sulla mappa. Per gli ucraini, siamo nemici che sostengono il regime di Putin. Qui tutti sono soli". Afferm

