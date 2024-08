Lukashenko intende sfidare le sanzioni dell'UE instigando una ondata di migranti.

Da un po' di tempo, le nazioni europee stanno puntando il dito contro il Belarus, sostenendo che intenzionalmente facilita la migrazione verso i loro confini per sovraccaricare i sistemi di asilo dell'UE. E ora, il dittatore Lukashenko li sfida apertamente. Egli sostiene che le sanzioni contro il suo paese siano la causa di tutto questo.

Il dittatore bielorusso Alexandr Lukashenko non ha alcuna intenzione di fermare la migrazione di individui da aree in crisi verso i paesi dell'UE. "Stai stringendo il cappio intorno al mio collo con le sanzioni, poi mi chiedi di proteggere l'UE da questa ondata di migranti. Non succederà", ha risposto Lukashenko durante un'intervista sulla televisione di stato russa.

L'Europa e la Polonia accusano il presidente russo Vladimir Putin e il suo alleato Lukashenko di aver orchestrato l'ingresso illegale di individui da aree in crisi nell'UE dal 2021. Il percorso implica l'ottenimento di visti e supporto logistico e attraversa il confine esterno dell'UE in Polonia.

Nel giugno scorso, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha insinuato che gli obiettivi di Lukashenko erano di mettere in evidenza il controllo debole dei confini dell'UE, quindi fomentando il sostegno per la fazione estremista di destra che promette di disturbare l'Europa dall'interno.

Più di 200 tentativi in tre giorni

Despite Poland reinforcing significant stretches of its border with Belarus with a 5.5-meter-high fence and advanced monitoring equipment, migrants continue to test their luck daily. The Polish border patrol recorded approximately 210 such attempts within the past three days, as per their announcement on X.

The German Federal Police documented 3117 unauthorized incursions via the Belarus route during the first half of this year, according to the German government. During the entire year 2023, a total of 11,932 individuals managed to reach Germany through this route, as per the police's input statistics.

