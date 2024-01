Luka Dončić nella vittoria dei Dallas Mavericks evidenzia la storica notte dei punteggi in tutta l'NBA

Dončić, che ha una media di 33,7 punti a partita, ha segnato 41 punti, ha raccolto sei rimbalzi e ha fatto cinque assist. È stata la sua settima partita con almeno 40 punti segnati in questa stagione, secondo Basketball Reference.

Irving, acquistato dai Mavericks nella scorsa stagione, ha realizzato 29 punti, nove rimbalzi e cinque assist nella sua seconda partita dopo un infortunio al piede.

"Le due stelle hanno fornito un'ottima prestazione per iniziare", ha dichiarato l'allenatore di Dallas Jason Kidd al termine della partita. "Kai (Irving) non si è fatto attendere stasera. È stato aggressivo e poi Luka è stato Luka".

Il duo All-Star ha tirato insieme il 57,5% dal campo in una serata in cui i Trail Blazers, in difficoltà, non sono riusciti a impensierire i Mavs.

Dallas ha messo la partita fuori portata alla fine del primo tempo - i Mavs conducevano di 31 all'intervallo - grazie soprattutto a Dončić che ha realizzato 30 punti nei primi due quarti.

I Mavericks dominanti hanno avuto la meglio su tutto, anche su un tiro da circo che ha visto Irving mettere accidentalmente a segno un "tiro" che doveva essere un passaggio in lob per Dereck Lively II.

Dallas esce dall'intervallo con un vantaggio di 78-47 e toglie leggermente il piede dall'acceleratore. Il secondo tempo è stato più equilibrato, ma Portland non è stata in grado di incidere molto sul vantaggio dei Mavs e ha subito una sconfitta di 29 punti.

I Mavs hanno perso sia Lively che l'attaccante Grant Williams per una distorsione alla caviglia durante la partita, il che ha indebolito la loro rotazione, ma le carenze difensive dei Blazers sono state il loro prezzo finale.

"Kyrie e Luka hanno iniziato subito a giocare", ha detto la guardia di Portland Anfernee Simons. "Sarà una lunga notte se quei due ragazzi giocheranno e si metteranno in moto in quel modo".

Simons ha segnato 15 punti, mentre Shaedon Sharpe ne ha segnati 16 dalla panchina, mentre i Blazers, ora 9-24, continuano ad adattarsi alla vita senza Damian Lillard.

Nel frattempo, Dallas è salita a 20-15 con questa vittoria e occupa la settima testa di serie in una Western Conference competitiva. Le due squadre si affronteranno nella rivincita di venerdì sera.

La storia della frenesia del punteggio in tutta la lega

Per quanto i Mavericks siano stati impressionanti dal punto di vista offensivo, hanno impallidito in confronto ad alcuni dei risultati ottenuti mercoledì in una notte storica per l'NBA.

Per la prima volta nella storia della lega, cinque squadre hanno segnato almeno 140 punti nello stesso giorno.

Negli ultimi anni il punteggio in NBA ha registrato una tendenza al rialzo, con una media di 115,5 punti a partita.

Il risultato più interessante di mercoledì è stata la battaglia all'overtime tra i Detroit Pistons e gli Utah Jazz, che ha visto entrambe le squadre superare la barriera dei 140 punti.

I Jazz si sono imposti per 154-148 dopo che Alec Burks di Detroit ha realizzato una tripla a fil di sirena per mandare la partita all'overtime. I Pistons cadono così in un triste record di 3-31, avendo interrotto solo sabato una striscia di sconfitte di 28 partite, la più lunga nella storia dell'NBA.

Altrove, il playmaker Tyrese Haliburton ha guidato gli Indiana Pacers alla quarta vittoria stagionale contro i Milwaukee Bucks, con 31 punti e 12 assist nella vittoria per 142-130, mentre i Cleveland Cavaliers hanno superato i Washington Wizards per 140-101.

Gli Atlanta Hawks hanno avuto sette giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra nella loro serata da 141 punti contro gli Oklahoma City Thunder, che con 138 punti hanno mancato di poco l'ingresso nel club dei 140+.

Fonte: edition.cnn.com