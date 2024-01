Luka Doncić mette a segno una tripla-doppia da 41 punti per aiutare i Dallas Mavericks a battere i Golden State Warriors per 116-113.

Era la prima volta che le finaliste della Western Conference della scorsa stagione si incontravano da quando i Warriors avevano battuto i Mavericks nei playoff e le loro superstar non hanno deluso.

Doncić ha chiuso con 41 punti, 12 rimbalzi, 12 assist - la sua quinta tripla-doppia della stagione - e per buona misura ha aggiunto quattro rubate e un blocco. Steph Curry ha fatto del suo meglio per cercare di guidare i Warriors, segnando 32 punti con cinque rimbalzi e cinque assist, ma l'MVP delle Finali della scorsa stagione non è riuscito a portarli oltre il traguardo.

Alla fine è stato Doncić a spuntarla nella battaglia tra i due. La differenza è stata evidenziata quando Doncić ha urtato Curry a terra prima di segnare un fadeaway jumper con un minuto sul cronometro per portare i Mavs in vantaggio di tre punti.

Dopo che i Warriors hanno ridotto il divario a due e hanno avuto la possibilità di pareggiare la partita o di passare in vantaggio, Curry è stato chiamato per aver commesso un'infrazione di passi con soli 10 secondi sul cronometro.

"Situazione bang, bang", ha detto Curry a proposito del suo turnover dell'ultimo minuto.

"Sono stato stupido a non prendere il layup. Mi sono un po' confuso sul tempo e sul punteggio. Ho scelto il tiro dell'eroe. Non pensavo che fosse un viaggio al punto da lasciare che il gioco finisse. Ma chi sono io per dirlo?".

I Mavs sono stati migliori per tutto il tempo e hanno meritato la vittoria che ha interrotto una serie di quattro partite di sconfitte.

Dopo aver preso un vantaggio di 11 punti nel primo quarto, Dallas non ha mollato. Tim Hardaway Jr, che ha saltato le finali di Conference della scorsa stagione contro i Warriors, ha aggiunto 22 punti al bottino di Doncić e anche Spencer Dinwiddie e Josh Green hanno raggiunto la doppia cifra.

Ma la serata è stata tutta dedicata a "Luka Magic", che ha pareggiato il record di Dirk Nowitzki per il secondo maggior numero di partite da 40 punti nella storia della franchigia.

Il 23enne Doncić ha dichiarato dopo la partita: "È stato fantastico. Ho partecipato e dato tutto quello che avevo. Alla fine ero davvero stanco. Avevamo bisogno di questa partita. Avevamo bisogno di questa vittoria. Penso che ci siamo meritati questa vittoria e sicuramente ne avevamo bisogno".

Nonostante la brillantezza di Doncić, è stata un'altra serata in cui Curry è stato deluso dai suoi compagni di squadra. Il più grande difetto dei Warriors in questa stagione è stata la mancanza di profondità, ma ieri sera sono stati i titolari a faticare a sostenere Curry.

Klay Thompson - che ha chiuso con cinque punti e ha tirato 1 su 6 dalla profondità - ha mancato un tiro da tre punti alla sirena quando aveva una buona visuale prima che Curry venisse richiamato per un'infrazione di passi. Lo "Splash Brother" ha visto pochi minuti per proteggere le ginocchia, ma quando ha giocato è sembrato l'ombra di se stesso.

Anche Andrew Wiggins e Draymond Green hanno faticato, mettendo a segno rispettivamente 10 e 12 punti, mentre i Warriors hanno perso la terza partita nelle ultime otto.

Dopo la partita, l'allenatore dei Warriors Steve Kerr ha parlato del brutto inizio di stagione della squadra: "Dobbiamo aspettarci che le squadre prendano dei tiri contro di noi. Saremo cerchiati sul calendario di ogni squadra".

La sconfitta lascia i campioni NBA al decimo posto nella Western Conference con un record di 11-11, prima di accogliere i Chicago Bulls al Chase Center sabato.

