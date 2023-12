Luka Doncic fa la storia: i Mavericks forzano gara 7 contro i Suns; gli Heat eliminano i 76ers

Luka Doncic, alla prima partita di eliminazione della sua giovane carriera, si è imposto con 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist per trascinare i Mavs alla partita decisiva di domenica a Phoenix.

In quella che è diventata una serie sempre più combattuta - in particolare tra le due giovani stelle di ciascuna squadra, Devin Booker dei Suns e Doncic - è stata la guardia slovena a sembrare alimentata da questa energia per aumentare il suo gioco.

Il ventitreenne ha tirato 11 su 26 dal campo, di cui 2 su 8 dalla profondità e 9 su 14 dalla linea dei tiri liberi, e si è reso protagonista di una prestazione dominante.

L'allenatore dei Mavericks Jason Kidd ha elogiato la capacità di Doncic di rimanere imperturbabile di fronte all'eliminazione dai playoff.

"Non so se stesse giocando come se stesse cercando di fare qualcosa di diverso", ha detto Kidd ai media. "Penso che si goda il momento.

"Voi avete visto un po' più a lungo di me da vicino. Non ha paura del palcoscenico. Credo che voi la chiamiate la prima volta che vince una partita ad eliminazione. Si troverà in questa situazione per molto, molto tempo".

È stata una serata storica anche per Doncic, che è diventato uno dei giocatori più veloci nella storia dell'NBA a raggiungere i 700 punti nei playoff.

Doncic ha impiegato 22 partite per raggiungere la pietra miliare, collocandosi nella top-five dei giocatori più veloci a raggiungere l'impresa.

George Mikan ci è riuscito in 23 partite, Doncic è a pari merito con Bob McAdoo con 22 partite e solo gli Hall of Famers Wilt Chamberlain e Michael Jordan hanno fatto prima, in 20 partite.

Deandre Ayton ha guidato il tabellino dei Suns con 21 punti e 11 rimbalzi, mentre Booker ha aggiunto 19 punti.

La vittoria dei Mavericks di giovedì sera continua la tendenza della squadra di casa a vincere tutte le partite di questa serie, lasciando ai Suns la possibilità di vincere gara 7 sul campo di casa e di avanzare alla seconda finale di fila della Western Conference.

Gli Heat si accendono a Philadelphia

Dall'altra parte del Paese, i Miami Heat sono avanzati alle finali della Eastern Conference giovedì, battendo i Philadelphia 76ers per 99-90 in gara-6.

Jimmy Butler ha guidato tutti i marcatori con 32 punti e 8 rimbalzi, mentre gli Heat hanno chiuso la serie al meglio delle sette partite per 4-2.

La vittoria è stata particolarmente dolce per Butler, che ha giocato per i 76ers nella stagione 2018/19. Al termine della partita, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, si è sentito Butler dire: "Tobias Harris al posto mio", un riferimento alla decisione di Philadelphia di scambiare Butler con gli Heat nel 2019, scegliendo invece di firmare Harris con un contratto enorme.

In seguito ha elogiato l'effetto che l'organizzazione degli Heat ha avuto sul suo gioco complessivo.

"Penso che la fiducia che i miei compagni di squadra e i miei allenatori ripongono in me sia tanta", ha detto Butler. "Loro mi incitano molto là fuori e io vado a giocare. Faccio tutto ciò che è in mio potere per assicurarmi che vinciamo... Si fidano di me in tutto e per tutto".

Gli Heat affronteranno la vincente della serie tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics nelle finali della Eastern Conference.

Per i Sixers inizia una offseason piena di interrogativi, in particolare sull'opportunità di offrire un prolungamento del contratto a James Harden.

Harden è stato ceduto dai Brooklyn Nets all'inizio della stagione, ma il suo gioco da quando è arrivato è stato discontinuo.

Giovedì, in una gara 6 ad eliminazione, Harden ha faticato contro la difesa asfissiante degli Heat, finendo con soli 11 punti, tirando solo due volte e non segnando nulla nel secondo tempo.

In seguito, il centro dei 76ers Joel Embiid ha detto che l'Harden che la squadra ha ricevuto è diverso dall'Harden che era l'MVP solo pochi anni fa.

"Da quando lo abbiamo preso, tutti si aspettavano il James Harden di Houston", ha detto Embiid ai media. "Ma lui non è più così. È più un playmaker. Ho pensato che a volte avrebbe potuto essere, come tutti noi, più aggressivo. Tutti noi, che si tratti di Tyrese (Maxey) o Tobias (Harris) o di ragazzi che escono dalla panchina.

"E non mi riferisco solo all'attacco. Parlo di tutto l'insieme, sia offensivo che difensivo. Non mi è sembrato che fossimo una buona squadra dal punto di vista difensivo. Hanno approfittato di molte cose che abbiamo cercato di fare in difesa.

"E poi, dal punto di vista offensivo, tutti erano sulla stessa lunghezza d'onda, avendo avuto solo tre o quattro mesi per lavorare insieme e cercare di capirlo. Forse non c'è stato molto tempo... Non credo che abbiamo giocato il nostro miglior basket".

Embiid ha avuto parole di elogio per il suo ex compagno di squadra Butler.

"Ovviamente è il mio uomo", ha detto Embiid. "È mio fratello. Oh, cavolo, è dura. Ma sono così orgoglioso di lui. Sta giocando a un livello irreale in questo momento. È un'altra cosa in questo momento. Sono orgoglioso che sia a questo livello, che li porti con sé e che sia in grado di fare.

"Hanno avuto alti e bassi per tutta la stagione. Hanno avuto alti e bassi per tutta la stagione: gli mancavano dei giocatori, non erano in salute, ma hanno comunque trovato il modo di essere la squadra numero uno a Est e di arrivare a fare quello che hanno fatto, meritano molto credito. Hanno una grande squadra, grandi ragazzi in generale. E, ovviamente, un grande coaching e un grande attacco frontale, quindi molto merito a loro".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com