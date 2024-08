- Lugner porta sua moglie nel business: "Ora sei tu il capo".

Imprenditore Richard Lugner ora lavorerà con la sua sesta moglie Simone nel suo centro commerciale di Vienna. "Richard mi ha detto: 'Sono il capo e ora lo sei anche tu'", ha detto la 42enne a "Bild". "Deve supportarmi attivamente. D'ora in poi condivideremo il mio lavoro", ha detto il 91enne Lugner al giornale. Era già noto che Simone avrebbe ottenuto un ruolo di primo piano nel centro commerciale Lugner City quest'estate.

I compiti di Lugner come ex vice responsabile di un negozio di ferramenta sono già chiari: "Raccogliere denaro e girare video TikTok con me".

Il lavoro dovrebbe essere un impegno a lungo termine per sua moglie. "Un giorno, quando non ci sarò più, sarà lei il capo assoluto. Ma per ora, sono ancora tra i vivi", ha detto "Bild".

Inizio giugno, il 91enne ha sposato la sua sesta moglie Simone in un ufficio di stato civile di Vienna, con numerose telecamere presenti. I portali di notizie hanno riportato in diretta e l'hanno chiamata "Il matrimonio dell'anno".

Per Lugner, dovrebbe essere il suo ultimo matrimonio nella vita, secondo le sue stesse dichiarazioni.

