- Lugner è sepolto nella Cattedrale di San Stefano

L'imprenditore e filantropo austriaco Richard Lugner sarà esposto alla pubblica venerazione nella Cattedrale di Santo Stefano a Vienna in occasione di un servizio funebre. Sabato 31 agosto, il pubblico potrà porgere l'estremo saluto a Lugner, come annunciato dall'agenzia APA dalla sua famiglia. "Tutti i viennesi, tutti gli austriaci e chiunque altro è invitato a partecipare al servizio funebre di Lugner alla Cattedrale di Santo Stefano per dire addio insieme", si è dichiarato. Più tardi quello stesso giorno, l'imprenditore verrà sepolto in una cerimonia privata in un cimitero vicino alla sua villa di Vienna-Grinzing, circondato dalla sua famiglia più stretta e dagli amici.

Lugner è morto lunedì all'età di 91 anni. Era noto anche a livello internazionale per le sue apparizioni annuali al Vienna Opera Ball, sempre accompagnato da celebrità.

