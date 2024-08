- Luglio uno dei mesi più caldi mai misurati

Luglio è stato uno dei mesi più caldi a livello globale, probabilmente il più caldo. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) giunge a questa conclusione sulla base di diversi dataset. Una cosa è chiara: centinaia di milioni di persone hanno sofferto per il caldo estremo nel mese di luglio.

La WMO ha esaminato i dati dell'agenzia climatica statunitense NOAA, che ha riferito che nessun luglio negli ultimi 175 anni è stato così caldo. Secondo questi dati, luglio è stato il 14° mese consecutivo con temperature globali record. Tuttavia, il servizio climatico dell'Unione Europea Copernicus ha misurato il secondo luglio più caldo, con luglio 2023 che risulta essere il più caldo nei loro record.

"Le differenze tra i dataset sono così piccole che rientrano nell'intervallo di errore statistico utilizzato per calcolare le temperature globali", ha spiegato la WMO utilizzando sei dataset internazionali. Tuttavia, il caldo dimostra l'entità in cui i gas serra delle attività umane stanno cambiando il clima.

"Onde di calore diffuse, intense e prolungate hanno colpito tutti i continenti lo scorso anno", ha spiegato la capo della WMO Celeste Saulo. "In almeno dieci paesi, le temperature massime hanno superato i 50 gradi Celsius in più di una località".

Il giorno più caldo mai registrato a livello globale è stato anche a luglio, secondo Copernicus. E potrebbe esserci un altro record, secondo i dati della WMO: la temperatura media in California Valley della Morte per l'intero mese di luglio è stata di 42,5 gradi Celsius, "possibilmente un nuovo record globale", ha detto Saulo.

Sono ora necessari migliori avvisi precoci e piani d'azione per la protezione dal caldo, ha sottolineato Saulo. Intorno a 500.000 persone muoiono per il caldo ogni anno, più di quanto non facciano i cicloni tropicali, dal 2000 al 2019. La WMO e l'Organizzazione Mondiale della Sanità stimano che gli avvisi di caldo da soli potrebbero salvare quasi 100.000 vite all'anno in 57 paesi.

