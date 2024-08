Luglio perde il record mondiale di calore di un capello

Le temperature medie globali sono in aumento da più di un anno, con record di calore raggiunti per 13 mesi consecutivi. Questa serie si è interrotta a luglio 2024, ma solo di poco e a un livello estremamente elevato. Tuttavia, c'è ancora un record da segnalare per luglio.

La temperatura globale dell'ultimo luglio ha raggiunto il secondo livello più alto mai registrato. Il mese era 1,48 gradi Celsius sopra la media stimata per il periodo di riferimento pre-industriale 1850-1900, secondo il Servizio Climatico Copernicus dell'Unione Europea. Solo luglio dell'anno precedente era più caldo.

Per calcolare la temperatura, vengono combinati miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo. La temperatura media globale della superficie dell'aria a luglio era di 16,91 gradi - solo 0,04 gradi in meno rispetto al record dell'anno precedente.

13 mesi consecutivi di record di calore

Da giugno 2023 a giugno 2024, Copernicus aveva annunciato un nuovo record di calore ogni mese. Questa serie di 13 mesi di record è ora giunta al termine - "ma per un margine molto stretto", sottolinea Samantha Burgess, vicedirettrice di Copernicus.

"Il quadro generale non è cambiato, il nostro clima continua a riscaldarsi", dice lei. "Gli effetti devastanti del cambiamento climatico sono in corso da molti anni prima del 2023 e continueranno fino a quando le emissioni globali di gas serra non raggiungeranno lo zero."

Luglio porta ancora un valore record

Il fenomeno meteorologico naturale El Niño potrebbe aver contribuito a questi record di temperatura. Si verifica ogni pochi anni, causando un aumento delle temperature marine in parti del Pacifico e temperature dell'aria più elevate. Copernicus riferisce che il suo contrario, La Niña, si sta attualmente sviluppando.

despite the overall slight decrease, the warmest days ever recorded were seen in July: on July 22 and 23, the global average temperatures were 17.16 and 17.15 degrees respectively. Since this small difference is within the uncertainty factor of the data, it cannot be said with certainty which day was the hottest ever, Copernicus reports.

In Europa, la temperatura media a luglio ha superato la media dei mesi di luglio dal 1991 al 2020 di 1,49 gradi. Questo lo rende il secondo luglio più caldo mai registrato in Europa. Mentre era piuttosto medio o anche più fresco del solito nel nord-ovest dell'Europa, il sud e l'est dell'Europa hanno subito temperature superiori alla media.

