Luglio mette fine a una serie di 13 mesi di record di caldo globale con il calo di El Nino, ma gli esperti avvertono di non dare sollievo

Ma luglio 2024 la media delle temperature ha sfiorato il record dell'anno precedente, ma gli scienziati hanno dichiarato che la fine della striscia di record non cambia nulla riguardo alla minaccia del cambiamento climatico.

"Il contesto generale non è cambiato", ha dichiarato Samantha Burgess, vicedirettrice di Copernicus, in una dichiarazione. "Il nostro clima continua a riscaldarsi".

Il cambiamento climatico causato dall'uomo scatena eventi meteorologici estremi che stanno causando disastri in tutto il mondo, con diversi esempi solo nelle ultime settimane. A Cape Town, in Sud Africa, migliaia di persone sono state sfollate a causa di piogge torrenziali, venti forza uragano, alluvioni e altro ancora. Una frana mortale ha colpito l'isola di Sulawesi, in Indonesia. Beryl ha lasciato una massima scia di distruzione mentre stabiliva il record per l'uragano di categoria 4 più precoce. E le autorità giapponesi hanno dichiarato che più di 120 persone sono morte a Tokyo a causa delle temperature record.

Queste temperature elevate sono state particolarmente spietate.

La media globale per luglio 2024 è stata di 62,4 gradi Fahrenheit (16,91 gradi Celsius), che è 1,2 gradi (0,68 Celsius) superiore alla media del mese degli ultimi 30 anni, secondo Copernicus. Le temperature sono state solo leggermente inferiori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

È il secondo luglio più caldo e il secondo mese più caldo mai registrato dai dati dell'agenzia, dopo luglio 2023. La Terra ha anche registrato i due giorni più caldi della storia, il 22 e il 23 luglio, entrambi con una media di circa 62,9 gradi Fahrenheit (17,16 gradi Celsius).

Durante luglio, il mondo era 1,48 gradi Celsius (2,7 gradi Fahrenheit) più caldo rispetto ai tempi preindustriali, secondo la misurazione di Copernicus. Si tratta di un valore vicino al limite di riscaldamento che quasi tutti i paesi del mondo hanno concordato nell'accordo sul clima di Parigi del 2015: 1,5 gradi.

L'El Niño - che naturalmente riscalda l'Oceano Pacifico e cambia il tempo in tutto il mondo - ha scatenato i 13 mesi di temperature record, ha dichiarato Julien Nicolas, senior climate scientist di Copernicus. Questo ha portato a un lieve calo delle temperature di luglio. Le condizioni di La Niña - raffreddamento naturale - non sono attese fino alla fine dell'anno.

Ma c'è ancora una tendenza generale al riscaldamento.

"Il quadro globale non è molto diverso da dove eravamo un anno fa", ha dichiarato Nicolas in un'intervista.

"Il fatto che la temperatura della superficie del mare sia e sia stata a record o quasi record per più di un anno ormai è stato un fattore importante", ha dichiarato. "Il principale fattore trainante, l'attore principale dietro questa temperatura record è anche la tendenza al riscaldamento a lungo termine che è direttamente legata all'accumulo di gas serra nell'atmosfera".

Questo include l'anidride carbonica prodotta dalla combustione di fonti fossili come il carbone, il petrolio e il gas naturale.

Le temperature di luglio hanno colpito particolarmente alcune regioni, tra cui la Canada occidentale e gli Stati Uniti occidentali. Hanno sofferto di caldo estremo, con circa un terzo della popolazione degli Stati Uniti sotto avvertimenti per il caldo e le temperature record in alcuni momenti.

Nel sud e nell'est Europa, il ministero della salute italiano ha emesso il suo avvertimento più severo per il caldo per diverse città del sud Europa e dei Balcani. La Grecia è stata costretta a chiudere la sua maggiore attrazione culturale, l'Acropoli, a causa delle temperature eccessive. La maggior parte della Francia era sotto avvertimenti per il caldo mentre il paese accoglieva le Olimpiadi a fine luglio.

Sono state colpite anche gran parte dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia, e l'Antartide orientale, secondo Copernicus. Le temperature in Antartide erano molto al di sopra della media, secondo gli scienziati.

"Le cose continueranno a peggiorare perché non abbiamo smesso di fare la cosa che le peggiora", ha dichiarato Gavin Schmidt, climatologo e direttore dell'Istituto di Studi Spaziali Goddard, che non ha fatto parte del rapporto.

Schmidt ha notato che diversi metodi o calcoli potrebbero produrre risultati leggermente diversi, incluso il fatto che luglio potrebbe aver anche continuato la striscia. La principale conclusione, ha dichiarato, è che "anche se la striscia di record finisce, le forze che spingono le temperature più in alto, non si fermano.

"Non importa se luglio è un record o non un record", ha aggiunto Schmidt, "perché la cosa che importa, la cosa che sta influenzando tutti, è il fatto che le temperature di quest'anno e dello scorso anno sono ancora molto più calde di quanto non fossero negli anni '80, rispetto ai tempi preindustriali. E stiamo vedendo gli effetti di questo cambiamento".

Le persone in tutto il mondo non dovrebbero trovare sollievo nei numeri di luglio, secondo gli esperti.

"C'è stata molta attenzione data a questa striscia di 13 mesi di record globali", ha dichiarato Nicolas di Copernicus. "Ma le conseguenze del cambiamento climatico sono state viste per molti anni. Questo è iniziato prima di giugno 2023 e non finirà perché questa striscia di record sta finendo".

La tendenza al riscaldamento causata dal cambiamento climatico

Leggi anche: