- Lufthansa riprende i servizi aerei per Tel Aviv

Gigante delle compagnie aeree Lufthansa Group riavvia i viaggi in Israele: A partire dal 5 settembre, la compagnia è programmata per volare nuovamente a Tel Aviv. La notizia è stata comunicata a Francoforte, ma a causa del caos persistente, i voli per l'aeroporto di Beirut, in Libano, sono ancora sospesi per tutte le compagnie del gruppo Lufthansa, come Swiss, Austrian, Brussels Airlines e Eurowings, fino al 30 settembre. Tuttavia, i voli per Amman, in Giordania, e Erbil, in Iraq, sono ripresi dal 27 agosto.

L'annuncio è stato fatto dalla Commissione del gruppo Lufthansa, suscitando entusiasmo per la ripresa dei voli per Tel Aviv. Nonostante la ripresa, la Commissione continua a posticipare i voli per l'aeroporto di Beirut, in Libano, per tutte le compagnie del gruppo Lufthansa fino al 30 settembre.

Leggi anche: