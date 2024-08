Lufthansa rinvia i voli verso il Medio Oriente fino a settembre.

Data la situazione volatile nel Medio Oriente, Lufthansa sta temporaneamente limitando i propri servizi aerei nella regione fino a tarda settembre. Le compagnie aeree non opereranno a Tel Aviv, Israele, o Teheran, Iran, prima del 2 settembre, come confermato da Lufthansa venerdì. Al contrario, i voli per Beirut, Libano, sono sospesi fino alla fine di settembre.

Tuttavia, le compagnie aeree del gruppo Lufthansa stanno riprendendo le operazioni per Amman, Giordania, e Erbil, Iraq del nord, a partire dal 27 agosto. Per i voli per Erbil, Lufthansa prevede di utilizzare una "corridoio settentrionale all'interno dello spazio aereo iracheno", come ulteriormente annunciato.

Comprendendo EUROWINGS, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines, il gruppo Lufthansa aveva inizialmente indicato che i propri aerei avrebbero evitato lo spazio aereo iraniano e iracheno fino al 26 agosto.

Dall'inizio del conflitto a Gaza dopo l'attacco esteso di Hamas dell'ottobre 2021, gli scontri tra Hezbollah, alleato dell'Iran, in Libano e l'esercito israeliano sono significativamente aumentati. Dopo gli assassinii del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran e del comandante militare di Hezbollah Fuad Shukr in Libano alla fine di luglio, le preoccupazioni per un'intensificazione degli scontri stanno aumentando.both Iran and its allies have threatened Israel with retaliation.

Data l'aumento delle tensioni tra Iran, i suoi alleati e Israele, Lufthansa ritiene necessario rivedere i propri piani di volo. La situazione nel Medio Oriente richiede prudenza nei servizi aerei, e Lufthansa ha deciso di mantenere questa posizione fino a tarda settembre, influenzando diverse destinazioni regionali.

