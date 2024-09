Lufthansa prolunga la sospensione dei voli verso Israele e Iran

In seguito alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza, Lufthansa ha esteso il blocco dei voli verso Israele e l'Iran. Tutti i voli per Tel Aviv e Tehran, la capitale, sono sospesi fino al 24 settembre, martedì, come dichiarato dalla compagnia. Fino ad allora, Lufthansa eviterà sia lo spazio aereo israeliano che iraniano. Inoltre, la sospensione dei voli per Beirut, la capitale libanese, è stata prorogata oltre la data iniziale, fino al 26 ottobre.

La compagnia sta monitorando da vicino la situazione e la rivedrà in futuro. I passeggeri interessati da questi cambiamenti possono modificare la data del loro viaggio senza costi aggiuntivi o richiedere il rimborso completo del prezzo del biglietto.

A seguito dei sospetti esplosioni simultanee di numerosi radiotelefoni in Libano, Lufthansa ha annunciato martedì che avrebbe sospeso i voli per Israele e Tehran per almeno due giorni. Inizialmente, le compagnie aeree del gruppo Lufthansa, tra cui Swiss, Austrian, Brussels Airlines e Eurowings, erano proibite dall'operare nell'aeroporto di Beirut fino al 30 settembre - questa restrizione è stata ora estesa ulteriormente.

