- Lufthansa prevede di affittare ulteriori rotte di volo a corto raggio ad altre compagnie aeree.

Lufthansa sta pianificando di delegare più voli a corto raggio dalle sue operazioni principali ad altre compagnie aeree, mantenendo la qualità. Ciò si applica sia alle operazioni interne come le consociate Discover e City Airlines, sia a un fornitore esterno di wet-lease, come dichiarato dal CEO di Lufthansa Jens Ritter a Francoforte. In aviazione, il wet-lease si riferisce al noleggio di un aereo insieme al suo equipaggio.

Un partner preferito non è ancora stato finalizzato e gestirà principalmente i voli durante l'estate, ha dichiarato Ritter. La motivazione dietro questa scelta è l'aumento della domanda durante la stagione estiva delle vacanze, data la significativa diminuzione dei viaggiatori d'affari. Lufthansa ha bisogno di altri 25 aerei durante l'estate rispetto all'inverno.

Ritter non ha rivelato un partner, ma Airbaltic, la compagnia aerea lettone che attualmente serve diverse consociate di Lufthansa, compreso il marchio principale con i suoi moderni aerei A220, sembra essere una scelta possibile. Inoltre, Airbaltic sta cercando personale per i suoi nuovi luoghi negli hub di Lufthansa a Vienna, Monaco e Bruxelles.

Espansione della flotta di corto e medio raggio

Si prevede che la flotta di corto e medio raggio del marchio principale di Lufthansa passerà dai circa 220 attuali a 250 aerei entro il 2027/28, secondo i resoconti di "Handelsblatt". Ritter ha dichiarato che il 40% di questi aerei, ovvero 100, opereranno fuori dalla Lufthansa Classic. Ciò ha già scatenato intense discussioni con la forza lavoro principale, rappresentata dai sindacati UFO e Cockpit. La società si aspetta che questa strategia porti a una riduzione dei costi operativi per la sua principale compagnia aerea, che ha recentemente subito notevoli perdite.

Il CFO Jörg Beißel ha citato i risparmi sui costi delle compagnie aeree cinesi, che optano per il percorso più breve attraverso lo spazio aereo russo rispetto a quelli europei, come motivo della minore pressione sui prezzi verso l'Estremo Oriente. Nel traffico atlantico, Lufthansa è influenzata dal fatto che le compagnie americane stanno sempre più portando i turisti direttamente alle tradizionali mete turistiche come la Grecia, riducendo i passeggeri in transito.

