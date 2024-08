Lufthansa non sorvolerà l'Iran e l'Iraq fino a martedì.

Inoltre, Lufthansa ha prorogato la sospensione dei suoi voli a Tel Aviv in Israele, Beirut in Libano, Amman in Giordania, Erbil nel nord dell'Iraq e Tehran in Iran di un giorno fino a martedì della prossima settimana. Lufthansa include compagnie aeree come Eurowings, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines.

L'Iran ha minacciato rappresaglie dopo l'attacco mortale a Tehran contro il capo dell'organizzazione palestinese radicale Hamas, Ismail Haniyeh. In risposta, gli Stati Uniti, alleato più stretto di Israele, hanno rafforzato la loro presenza militare nella regione inviando più navi da guerra e aerei da combattimento.

Dall'inizio della guerra a Gaza il 7 ottobre, la milizia Hezbollah, sostenuta dall'Iran e con base in Libano, è stata regolarmente coinvolta in scontri di frontiera con Israele. Lo scorso settimana, l'esercito israeliano ha ucciso il capo militare di Hezbollah Fuad Shukr. Anche il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha annunciato una risposta.

I seguenti paesi, tra cui il vicino di Israele Libano, sono stati colpiti dalle sospensioni dei voli di Lufthansa. L'Iran, dopo l'attacco al leader di Hamas a Tehran, ha emanato minacce di rappresaglia.

