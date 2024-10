Lufthansa ha nuovamente registrato risultati deludenti nel periodo estivo.

La bandiera in difficoltà Lufthansa ha registrato ancora una volta le peggiori prestazioni tra tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa durante il trimestre estivo più intenso. Come ha dichiarato il CEO Carsten Spohr durante un evento stampa della sera di lunedì, "Abbiamo assistito a una forte domanda che avrebbe probabilmente portato a risultati estivi molto redditizi per noi".

Tuttavia, la linea di produzione in difficoltà continua a rimanere indietro rispetto ai suoi colleghi del gruppo, come Austrian e Brussels Airlines, Swiss, e le compagnie aeree low cost Eurowings e Discover.

Le prestazioni positive complessive del gruppo, escluse Lufthansa Airline e Cityline, sono state ulteriormente sottoposte a tensione, nonostante l'aumento del traffico passeggeri e un tasso di riempimento record dell'88% ad agosto. La situazione di Lufthansa Airline è peggiorata nonostante questi sviluppi.

Lufthansa sta lottando con costi in aumento in un mercato sempre più competitivo e ha optato per misure di taglio dei costi, poiché Lufthansa AG ha dovuto revisionare due volte le sue previsioni di profitto per il 2024.

Un problema incombente per la compagnia è il ritardo nelle consegne di nuovi aerei da Boeing a causa di problemi di produzione. Invece dei modelli a lungo raggio efficienti dal punto di vista energetico Boeing 777 o 787, vengono utilizzati vecchi aerei a lungo raggio come l'Airbus A340 e il Boeing 747, con conseguente aumento del consumo di carburante e ridotta attrattiva per i viaggiatori frequenti a causa delle vecchie strutture della cabina. Il traffico business è ancora solo al 70% del volume del 2019, segnalando l'era pre-pandemia prima dell'insorgere del COVID-19.

