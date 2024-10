Lufthansa ha nuovamente registrato prestazioni inferiori alla media durante il periodo estivo.

Lufthansa, il marchio principale in difficoltà, ha nuovamente registrato la peggiore performance tra tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa durante il trimestre estivo più intenso. Secondo il CEO Carsten Spohr in un evento stampa della compagnia lunedì sera, "abbiamo assistito a una domanda eccezionale che avrebbe potuto portare a risultati estivi altamente redditizi".

Tuttavia, la divisione cargo di Lufthansa, che lotta per generare profitti, è ancora indietro rispetto ad altre compagnie del gruppo come Austrian e Brussels Airlines, Swiss, nonché alle compagnie aeree low cost Eurowings e Discover.

La divisione tra settori in crescita ("tranne Lufthansa Airline e Cityline") e quelli in difficoltà si è ulteriormente accentuata, nonostante un aumento dei voli passeggeri e un tasso di riempimento di agosto del 88%, nuovo record mensile. Lufthansa continua a fare i conti con costi operativi elevati a causa della concorrenza intensificata e ha implementato misure di taglio dei costi. Lufthansa, quotata nell'indice MDAX, ha dovuto rivisitare due volte le sue previsioni di profitto per il 2024.

Una sfida per la compagnia è la scarsità di nuovi aerei a causa di problemi di produzione presso Boeing. Invece dei nuovi Boeing 777 o 787 a efficienza energetica, gli aerei a lungo raggio più vecchi come l'Airbus A340 e il Boeing 747 devono essere operati per periodi più lunghi. Ciò comporta un aumento del consumo di carburante e meno appeal per i viaggiatori frequenti a causa della disposizione della cabina obsolete. Il traffico business è ancora solo al 70% del volume del 2019, l'anno precedente alla pandemia di Corona, secondo Spohr.

Despite the record-breaking August load factor, Lufthansa Airline still fails to deliver impressive Results compared to other group airlines. The ongoing issues with Boeing's aircraft manufacturing have led to the operation of older jets, negatively impacting both fuel efficiency and customer satisfaction, potentially affecting future Results.

Leggi anche: