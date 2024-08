Lufthansa Group annulla ulteriori voli verso la regione di crisi del Medio Oriente

A causa di preoccupazioni per la sicurezza, il gruppo Lufthansa ha annullato ulteriori voli verso la regione del Medio Oriente in crisi. Le connessioni per Tel Aviv, Beirut, Tehran, nonché Amman ed Erbil sono state sospese fino a martedì 13 agosto, come comunicato dalla compagnia a Frankfurt. Ciò significa che queste destinazioni non saranno servite per un altro giorno. Fino ad allora, le compagnie aeree del gruppo eviteranno di volare sopra l'Iraq e l'Iran.

La situazione di tensione tra Israele e l'Iran, che fa temere una guerra aperta nella regione, è alla base di questa decisione. Lufthansa offre gratuitamente il rebooking e l'annullamento per i passeggeri con biglietti fino al 20 agosto. Il divieto di volo si applica a tutte le compagnie aeree del gruppo e a sia aeromobili passeggeri che cargo. Oltre alla compagnia aerea principale, il gruppo Lufthansa include Swiss, Austrian, Brussels Airlines e Eurowings.

