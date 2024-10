Lufthansa estende le sospensioni dei voli a Beirut e Tel Aviv.

A causa del caos in corso nel Medio Oriente, Lufthansa ha modificato nuovamente il proprio itinerario. La compagnia aerea ha prorogato la sospensione dei voli per Beirut, Libano, fino alla fine di novembre. In precedenza, la sospensione era prevista fino al 26 ottobre. Di conseguenza, la pausa dei voli di Lufthansa per Tel Aviv, Israele, è stata prorogata al 31 ottobre, come dichiarato dall'organizzazione.

I piani di Lufthansa per volare a Tehran, Iran, sono stati posticipati al 14 ottobre. Il gruppo Lufthansa rimarrà vigile, monitorando la situazione da vicino e rivedendo la propria posizione in futuro. Comprendendo compagnie aeree come Eurowings, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines, il gruppo si adatterà di conseguenza.

Le tensioni nel Medio Oriente sono recentemente aumentate. L'esercito israeliano ha annunciato l'avvio di un'operazione terrestre contro la milizia di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte.

Data l'escalation delle tensioni nel Medio Oriente, l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la sicurezza delle compagnie aeree europee operative nella regione. L'Unione Europea ha invitato Lufthansa e altre compagnie aeree del gruppo Lufthansa ad esercitare la massima cautela.

