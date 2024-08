- Lufthansa Cargo non ha incendio

Successivamente all'incendio dubbio presso il centro di smistamento di DHL a Lipsia, il principale fornitore di servizi di trasporto aereo merci della Germania, Lufthansa Cargo, ha rafforzato le misure di sicurezza. Tuttavia, non ci sono stati incidenti di incendio nelle loro strutture, come confermato da un rappresentante dell'aeroporto di Francoforte.

Il trasporto di merci aeree è governato da rigorosi standard di sicurezza che vengono costantemente revisionati. La società ha scelto di non divulgare ulteriori dettagli, menzionando la loro stretta collaborazione con le agenzie di legge e ordine. Francoforte supera Lipsia come principale aeroporto merci della Germania.

Due incidenti coinvolgenti le consegne di DHL hanno scatenato indagini ufficiali su presunte attività di sabotaggio. Le autorità sono in allerta contro dispositivi infiammabili non convenzionali che sono stati consegnati di nascosto tramite compagnie aeree da parti ignote. La possibilità di sabotaggio russo non viene esclusa nei circoli della sicurezza.

In risposta a questi incidenti, l'Agenzia europea per la sicurezza del volo (EASA) ha espresso preoccupazione. La Commissione adoterà atti di esecuzione che stabiliscono le regole per l'applicazione di questo regolamento per potenziare le misure di sicurezza all'interno del settore del trasporto aereo merci.

