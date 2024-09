L'Ufficio meteorologico australiano ha erroneamente emesso un avviso di tsunami.

Avviso Caotico in Australia: L'Ufficio Australiano di Meteorologia (BOM) ha erroneamente inviato un'allerta tsunami per la costa orientale del Paese. L'allerta, valida per il Nuovo Galles del Sud, il Queensland, la Victoria e la Tasmania, è stata trasmessa come notifica push sull'app meteo BOM e altre applicazioni di avviso all'alba - nonostante fosse solo una prova.

In seguito, l'agenzia meteorologica ha chiarito che "Gli avvisi sono stati inavvertitamente inviati al pubblico durante i nostri test del sistema di allerta tsunami." Sono stati quindi ritirati. "Riconosciamo la confusione causata da questa prova e ci scusiamo sinceramente per qualsiasi panico risultante," ha dichiarato l'agenzia.

Il Coordinatore della Gestione delle Emergenze del Queensland, Shane Chelepy, ha definito l'incidente "rammaricante." Ha sottolineato che l'allerta non avrebbe dovuto essere diffusa al pubblico. "Mentre l'allerta conteneva un avviso che era un test, l'avviso non era tanto evidente come avrebbe dovuto essere," ha fatto notare Chelepy. Molti utenti dei social media hanno espresso la loro confusione per l'evento. "Un'ondata di allarme si è diffusa in tutta l'Australia orientale," ha scritto il 'Guardian' australiano.

Nonostante fosse una prova, l'allerta ha causato un'ondata di allarme in tutta l'Australia orientale.

