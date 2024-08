- L'Ufficio federale dei lavori pubblici ha pubblicato una nuova mappa dei rischi di piogge forti

Per consentire a ogni cittadino di valutare meglio i potenziali rischi durante le forti piogge, l'Ufficio statale per la conservazione della natura, l'ambiente e la geologia dell'Assia (HLNUG) ha pubblicato una nuova mappa su internet. Per diversi anni, i comuni sono stati informati sui possibili percorsi che l'acqua piovana può seguire attraverso le cosiddette mappe dei percorsi di flusso.

Ciò consente alle città e ai comuni di pianificare meglio la loro protezione dai danni delle forti piogge, come annunciato dall'ufficio statale di Wiesbaden. Ora, tutte le mappe dei percorsi di flusso sono disponibili a tutti in un nuovo "Visualizzatore delle piogge intense".

Per i comuni la cui topografia è troppo piatta, non ci sono mappe dei percorsi di flusso, poiché il flusso d'acqua previsto non può essere rappresentato realisticamente.

Nel 2020 è stata pubblicata una mappa di avviso per le piogge intense per l'Assia. Forniva informazioni sui comuni particolarmente a rischio per le piogge intense.

Solo pochi giorni fa, le forti piogge in alcune zone della Nord-Assia hanno causato danni significativi. "Con il nostro nuovo visualizzatore, i cittadini dell'Assia possono valutare e prepararsi meglio al loro rischio in caso di piogge intense - perché il tema dell'adattamento al clima ci riguarda tutti", dice il presidente del HLNUG Thomas Schmid. "Man mano che il cambiamento climatico prosegue, sperimenteremo sempre più e più intense piogge intense".

Il nuovo "Visualizzatore delle piogge intense" include tutte le mappe dei percorsi di flusso, fornendo informazioni necessarie ai comuni, come i prati, per pianificare le loro strategie di mitigazione delle alluvioni. Man mano che il cambiamento climatico peggiora, possiamo aspettarci che sempre più prati siano interessati da eventi di forti piogge più pesanti e frequenti.

