L'Ufficio della concorrenza: Progressi nella concorrenza tra servizi ferroviari e di mobilità

In giugno dell'anno scorso, l'autorità di Bonn ha imposto misure alla corporation per promuovere una concorrenza più equa. Ha accusato la società ferroviaria di dominare il mercato delle vendite dei biglietti del treno attraverso la sua app Navigator e di abusare di questa posizione negando ad altri fornitori l'accesso ai dati in tempo reale.

Le informazioni sui viaggi attuali sono anche utili ai consumatori dati "i frequenti ritardi e guasti nel traffico ferroviario", ha spiegato l'ufficio cartolare. "La nostra azione contro Deutsche Bahn ha portato a miglioramenti reali nei servizi di mobilità innovativi in Germania", ha aggiunto Andreas Mundt, a capo dell'autorità.

Deutsche Bahn ha confermato la firma di contratti con due fornitori per fornire queste informazioni. Secondo questo, la fornitura di dati in tempo reale inizierà il 1º settembre. Tuttavia, la società ferroviaria ha dichiarato di aver già mostrato la volontà di condividere i dati in linea con le corrispondenti norme UE prima della decisione dell'ufficio cartolare. Tuttavia, l'ufficio cartolare ha dichiarato che le sue richieste andavano oltre il regolamento sui diritti dei passeggeri dell'UE in vigore dal giugno 2023.

Oltre alla mancanza di condivisione dei dati in tempo reale, i guardiani della concorrenza hanno criticato anche i divieti di sconti e pubblicità per le piattaforme di mobilità lo scorso anno. Non sono state pagate commissioni neanche.

La società ferroviaria ha sollevato queste restrizioni. "Le piattaforme di mobilità possono offrire sconti sui biglietti ai loro clienti, ad eccezione delle eccezioni giustificate", ha spiegato l'autorità. Inoltre, Deutsche Bahn paga alle piattaforme commissioni per la mediazione delle vendite dei biglietti e la gestione delle prenotazioni e dei pagamenti.

Deutsche Bahn ha presentato ricorso contro le misure dell'ufficio cartolare e una richiesta di tutela legale provvisoria presso il tribunale regionale di Düsseldorf. Il tribunale ha respinto questa in marzo 2024 "in gran parte". Tuttavia, il tribunale ha espresso forti dubbi sul tasso minimo di commissione richiesto dall'ufficio cartolare e ha sospeso questa richiesta per la durata della causa principale.

"La decisione contraddice i principi dell'economia di mercato e non è la nostra comprensione della concorrenza - almeno riguardo all'importante questione del tasso minimo di commissione", ha spiegato ulteriormente la portavoce della società ferroviaria. Una decisione del tribunale su questo è ancora in attesa.

Le azioni intraprese dall'autorità di Bonn per promuovere una concorrenza più equa hanno costretto Deutsche Bahn a condividere i dati in tempo reale con altri fornitori, riducendo il suo monopolio nel mercato delle vendite dei biglietti del treno. La mancanza di concorrenza nella condivisione dei dati in tempo reale è stata una delle principali critiche mosse contro Deutsche Bahn dai guardiani della concorrenza.

