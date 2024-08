L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan non si oppone a rinviare la condanna prevista per novembre.

Di recente, Trump ha richiesto al giudice Juan Merchan di rimandare la sua data di sentenza – originariamente fissata per il 18 settembre – oltre alle prossime elezioni di novembre, sostenendo la necessità di tempo supplementare per contestare la decisione del giudice sulla immunità presidenziale, prevista per il 16 settembre.

In una risposta di due pagine, l'accusa ha suggerito che, alla luce della posizione più recente della difesa, spetta alla corte decidere se un rinvio sia necessario per facilitare una litigazione ordinata in appello riguardo alla questione dell'immunità presidenziale, o per minimizzare il rischio di disordini a causa di un eventuale fermo da parte di un tribunale d'appello. L'accusa è pronta a comparire in tribunale in qualsiasi data futura decisa dal giudice.

L'accusa ha anche evidenziato la sua consapevolezza delle misure di sicurezza necessarie per le comparizioni in tribunale e ha sottolineato che l'innesco di un appello immediato della sentenza potrebbe portare a significativi passi preparatori che potrebbero essere interrotti dalla litigazione in appello.

Se Merchan accoglie la richiesta di Trump, la sentenza potrebbe essere ritardata significativamente. Se la corte respinge l'argomento dell'immunità di Trump e lui intraprende più appelli in entrambi i tribunali statali e federali, la conclusione di tali appelli potrebbe potenzialmente richiedere diversi mesi o più. I tribunali d'appello potrebbero anche posticipare la sentenza di Trump fino alla conclusione del processo d'appello.

Trump è stato dichiarato colpevole di 34 reati penali quest'anno per aver falsificato i registri aziendali per nascondere un pagamento di denaro per tacere a una pornostar che aveva affermato di aver avuto un incontro sessuale con Trump prima delle elezioni del 2016. Trump ha costantemente negato le accuse.

Trump sostiene che la recente sentenza della Corte Suprema sulla immunità presidenziale implica che determinate prove, comprese le testimonianze di Hope Hicks e i tweet ufficiali di Trump, non avrebbero dovuto essere presentate alla giuria. Tuttavia, i pubblici ministeri insistono che la condanna rimane valida, poiché le prove presentate durante il processo sono state giudicate "schiaccianti".

La squadra legale di Trump afferma che avrebbe bisogno di tempo supplementare per esplorare le opzioni di appello statali e federali nel caso in cui il suo argomento sull'immunità fallisse. Inoltre, sostengono che la sentenza di Trump durante il periodo di voto anticipato in alcuni stati costituirebbe "interferenza elettorale".

In precedenza, Trump aveva chiesto a Merchan di posticipare la sua data di sentenza iniziale, originariamente fissata per luglio. In quell'occasione, l'accusa non si oppose alla modifica della data e il giudice rinviò successivamente la sentenza a settembre.

