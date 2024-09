L'ufficiale municipale Rodri suggerisce di fermare il lavoro, esprimendo preoccupazione: "Il denaro non dovrebbe dominare tutto"

Il calendario del calcio si sta Making increasingly crowded, suscitando preoccupazioni da parte dell'unione dei giocatori FIFPro già a settembre. Il regista del Manchester City, Rodri, sta addirittura valutando uno sciopero se il numero di partite continuerà ad aumentare. Ha espresso le sue preoccupazioni prima dell'esordio del City nella Champions League contro l'Inter Milan, dicendo: "Se continua così, non abbiamo altra scelta".

Rodri, che ha partecipato al Campionato Europeo in Germania, ha giocato 50 partite nella stagione 2023/24 e 56 partite nella stagione 2022/23. La sua ultima vittoria nel Campionato di Champions League contro l'Inter Milan ha comportato 13 partite dalla fase a gironi alla finale. Con il nuovo formato, questo aumenterebbe a 15 partite senza playoff.

Secondo Rodri, il nuovo formato della Champions League e il Campionato del Mondo per club riformato potrebbero portare a un numero spropositato di partite, tra 70 e 80. Ritiene che 40-50 partite siano il massimo, oltre il quale "il livello cala" a causa dell'impossibilità di giocare a un livello così alto per un periodo prolungato.

Inoltre, l'aumento delle partite significa anche maggiori guadagni per i club. Mentre UEFA pagava inizialmente circa due miliardi di euro a stagione ai club, questa cifra aumenterà a 2,467 miliardi di euro. Tuttavia, Rodri sottolinea che non si tratta solo di denaro. Ha evidenziato l'importanza di consentire ai giocatori di riposarsi per mantenere la qualità del calcio, citando il suo compagno di squadra Manuel Akanji e il portiere del Liverpool Alisson, che hanno espresso preoccupazioni simili. Akanji ha addirittura considerato il ritiro a 30 anni a causa del numero eccessivo di partite.

L'unione mondiale dei giocatori FIFPro ha avviato richieste di misure protettive all'inizio di settembre, con l'obiettivo di limitare i viaggi, consentire pause e garantire un recupero adeguato per aiutare gli atleti a raggiungere il loro potenziale completo. Uno dei loro casi esemplificativi era il vecchio compagno di squadra di Rodri, Julian Alvarez, che ha giocato un totale di 75 partite per la nazionale e il City l'ultima stagione, comprese le Coppe America e le olimpiadi. In totale, Alvarez ha fatto parte di 83 squadre l'ultima stagione.

Le preoccupazioni di Rodri sull'aumento del numero di partite sono state rispecchiate dal Manchester City, con il club che ha espresso il supporto alle richieste di misure protettive da parte della FIFPro. Il Manchester City, insieme ad altri grandi club europei, teme che il nuovo formato della Champions League e il Campionato del Mondo per club riformato possano avere un impatto negativo sulla prestazione e il benessere dei giocatori.

