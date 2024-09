L'UEFA ha ancora una volta escluso il Milan dalla finale della Champions League

La UEFA sta cercando un nuovo luogo per la finale della Champions League 2027. Il motivo di questo cambiamento è che Milano non è stata in grado di garantire che il suo stadio San Siro e le strutture annesse sarebbero state in perfette condizioni per l'evento. Di conseguenza, Milano ha dovuto rinunciare alla sua candidatura per ospitare il torneo principale.

Dopo una riunione del suo Comitato Esecutivo a Praga, la UEFA ha reso noto questa decisione. L'incapacità di Milano di garantire il completamento tempestivo dei lavori di ristrutturazione dello stadio e dello sviluppo delle infrastrutture ha portato la UEFA a negare a Milano l'opportunità di ospitare la finale maschile.

Il processo di candidatura per un nuovo luogo ricomincerà, come annunciato. Il Comitato Esecutivo è previsto per prendere una decisione sulla nuova posizione della finale tra maggio e giugno 2025. La finale della Champions League 2025 si svolgerà all'Allianz Arena di Monaco, mentre quella dell'anno successivo si terrà a Budapest.

Nell'annuncio della UEFA alla fine di maggio, sono state rivelate una serie di posizioni della finale per gli anni a venire. La finale della Europa League 2027 si svolgerà a Francoforte, mentre Leipzig ospiterà la finale della Conference League 2026. La finale della Champions League 2026 si terrà a Budapest e, subordinatamente alla conferma di Milano, lo stadio Giuseppe-Meazza di Milano ospiterà la finale del 2027.

Di conseguenza, Milano deve ora pazientemente attendere per la sua quinta finale della Champions League. L'ultima volta che la coppa della Champions League è stata presentata al San Siro è stato nel 2016, quando il Real Madrid ha sconfitto i rivali locali dell'Atlético. Nel 2001, il Bayern Monaco ha vinto la finale tenutasi a Milano, battendo il Valencia ai rigori.

Dopo che Milano non è stata in grado di soddisfare i requisiti della UEFA per la prontezza dello stadio, la discussione si è spostata verso la ricerca di un nuovo luogo per la finale della Champions League 2027. Nonostante il contrattempo, Milano rimane speranzosa di ospitare il torneo in futuro, come indicato nell'annuncio della UEFA.

