In questa situazione specifica, il conflitto origina da una madre siriana che vive a Colonia e i suoi due figli minori. Il padre e padre dei bambini, anch'egli un uomo siriano, ha lasciato il suo paese natale nel 2013. Ha attraversato la Turchia e raggiunto la Bulgaria, che lo ha riconosciuto come rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.

Dalla Bulgaria, ha raggiunto la Germania e ha presentato un'altra richiesta di asilo, che è stata respinta dall'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf). Avrebbe dovuto essere rimpatriato in Bulgaria, ma ciò non è avvenuto.

Il Tribunale Amministrativo di Colonia ha ordinato a Bamf di imporre un divieto di espulsione per la Bulgaria a causa di potenziali violazioni dei diritti umani. Alla fine, Bamf ha riconosciuto il suo status di protezione sussidiaria ma ha continuato a negare lo status di rifugiato. Gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo.

La madre e la figlia maggiore sono partite dalla Siria nel 2015 e, secondo il tribunale, hanno attraversato Libano, Turchia, Grecia e Italia prima di raggiungere la Germania. Hanno presentato una domanda di asilo. Il loro figlio è nato a Colonia nel 2017. Bamf ha approvato solo la protezione sussidiaria per i richiedenti. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo di Colonia ha stabilito che Bamf deve riconoscere lo status di rifugiato dei richiedenti a causa del riconoscimento del rifugiato in Bulgaria del loro marito o padre.

Il Tribunale Amministrativo Superior ha ora ribaltato questa decisione e respinto il ricorso. Ha affermato che i richiedenti non hanno subito persecuzioni personali in Siria e quindi non possono richiedere lo status di rifugiato in base allo status del loro marito o padre. Secondo la legge sull'asilo, solo i parenti stretti di un cittadino straniero possono ottenere la protezione dei rifugiati in Germania se quella persona ottiene lo status di rifugiato in Germania.

In generale, i rifugiati che ottengono lo status di rifugiato in un altro paese dovrebbero fare ritorno in quel paese, come ha ulteriormente spiegato il tribunale. Quel paese è anche responsabile della riunificazione familiare.

Tuttavia, se la responsabilità per il rifugiato viene inaspettatamente trasferita alla Germania, come in questo caso, la riunificazione familiare è regolata dalla legge sulla residenza. Non richiede la protezione dei rifugiati familiari ai sensi della legge sull'asilo per i membri della famiglia. La Corte ha concesso l'autorizzazione ad appellarsi al Tribunale Amministrativo Federale a causa della rilevanza fondamentale del caso.

La Corte ha concesso l'autorizzazione ad appellarsi al Tribunale Amministrativo Federale a causa della rilevanza fondamentale del caso.

