- L'UE stabilisce le condizioni per le possibili discussioni future sulla migrazione

A seguito del dibattito sulla migrazione, l'alleanza "Semaphore" stabilisce le condizioni per ulteriori colloqui. "Il passo chiave sarebbe l'allineamento dell'alleanza Semaphore con noi nel riconoscere che questi dinieghi ai confini sono essenziali a causa del malfunzionamento del sistema. Poi potremmo approfondire altri punti", ha suggerito Andrea Lindholz (CSU), vicecapo della frazione dell'Unione.

Il ministro dell'Interno dell'Assia Roman Poseck (CDU) ha sottolineato la loro spinta per "un significativo cambiamento nella politica migratoria e azioni specifiche per limitare la migrazione". A loro avviso, questo include controlli e dinieghi ai confini. Non è ancora deciso se ci saranno ulteriori colloqui in questo formato. Le parti del semaforo devono chiarire la loro intenzione di perseguire un percorso di chiara limitazione.

Riviste legali annunciate

La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD), che ha fatto dichiarazioni vaghe, ha dichiarato: "Ora si tratta di esaminare certi punti discussi in privato e poi continuare i colloqui. Siamo d'accordo su questo".

Hanno pianificato un altro incontro nella stessa sessione e hanno fissato una data per la prossima settimana. Le riviste legali sono un prerequisito. "Apprezzo il dialogo sincero e costruttivo di oggi. Vorremmo riprendere questo scambio il prima possibile."

Punto chiave: Dinieghi

Thorsten Frei (CDU), primo gestore parlamentare della frazione CDU/CSU, ha sottolineato: "Per noi è cruciale che alla fine ci sia una riduzione dell'afflusso, che la migrazione rimanga gestibile e integrabile". Per l'Unione è vitale "che non ci siano solo controlli ai confini, ma anche dinieghi ai confini". Frei ha aggiunto: "Abbiamo percepito che le nostre preoccupazioni sono state prese sul serio".

L'Unione ora richiede una rapida risposta dal governo federale, che è stata promessa. "Se vediamo una volontà di raggiungere tali risultati, allora tratteremo anche altri argomenti".

Devono fare progressi nella prossima settimana, ha detto Frei. L'Unione farà spazio per questo nel Bundestag della prossima settimana, anche se l'agenda dovrebbe essere il bilancio. "Si tratta di velocità, si tratta di velocità."

Dubbi legali

Le fonti dei partecipanti hanno segnalato alti rischi legali con i dinieghi. Inoltre, le richieste dell'Unione potrebbero minare i progressi della riforma dell'asilo europea, che comporta anche un rafforzamento. Se la Germania mettesse in discussione l'applicazione delle regole di Dublino, che definiscono le responsabilità per gli asylum seeker in Europa, potrebbe verificarsi un effetto domino. Altri paesi potrebbero quindi incoraggiare i richiedenti asilo a continuare il loro viaggio verso la Germania.

Il ministero dell'Interno era scettico sui dinieghi la scorsa settimana, secondo un portavoce. Per le persone che hanno richiesto protezione in Germania, devono inizialmente essere reindirizzate a una struttura di accoglienza iniziale in Germania. Solo allora possono essere trasportate nel paese europeo responsabile per loro secondo le regole di Dublino. "Non è necessariamente il paese confinante dal quale è avvenuta la traversata del confine", ha detto un portavoce.

In conformità con le Regole di Dublino, generalmente, il paese responsabile per una procedura di asilo è dove un migrante arriva per primo in Europa. Tuttavia, altri elementi, come avere familiari già in un paese, possono influire su questo.

Il "Pacchetto di Sicurezza"

Dopo l'allegato attacco con coltello a sfondo islamista a Solingen, il governo federale ha introdotto improvvisamente un "pacchetto di sicurezza", che ha fatto da base per l'incontro. Include misure in tre aree: una posizione più decisa nel deportare i richiedenti asilo respinti nei loro paesi d'origine, azioni più decise contro il terrorismo islamista e il rafforzamento della legge sulle armi.

Tra le altre cose, è previsto che i richiedenti asilo per i quali un altro paese europeo è responsabile non riceveranno più benefici in Germania - se quel paese è disposto ad accoglierli (casi di Dublino). È prevista anche una proibizione per i coltelli a serramanico e un'esclusione più facile dalla protezione tedesca per i migranti che hanno commesso un reato. "Pubblicheremo il nostro progetto di legge rapidamente e spingeremo per un dibattito parlamentare rapido", ha annunciato Faeser.

La coalizione del semaforo stringe la legge sull'immigrazione

La coalizione del semaforo ha già deciso per diverse misure di irrigidimento, come il facilitare le espulsioni all'inizio dell'anno. Inoltre, il cancelliere Olaf Scholz (SPD) prevede di presentare conclusioni entro la fine dell'anno su se le procedure di asilo nei paesi extraeuropei siano fattibili.

Dopo il giro federal-stato, Faeser ha affermato che le misure del governo per limitare la migrazione irregolare hanno funzionato e che questa linea sarebbe continuata. "Ci sono il 20% in meno di richieste di asilo rispetto all'anno scorso, il 20% in più di espulsioni e oltre 30.000 respinti ai confini tedeschi dai nostri controlli interni ai confini dal ottobre 2023. Per la prima volta, abbiamo deportato criminali pericolosi in Afghanistan."

Preoccupazioni a Pro Asyl

Erano presenti anche il ministro della Giustizia Marco Buschmann (FDP) e il ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi). I Länder erano rappresentati dall'Assia per il lato dell'Unione e dalla Bassa Sassonia per il lato dell'SPD. Erano presenti anche i membri delle frazioni della coalizione.

L'organizzazione per i rifugiati Pro Asyl ha espresso preoccupazioni prima dell'incontro e ha invitato il governo federale a non adottare alcuna misura illegale. "La CDU deve adempiere al suo ruolo come partito democratico e non deve alimentare ulteriormente la polarizzazione del dibattito". Dovrebbe essere questione di misure che supportano la democrazia e la coesione sociale, prevenendo la radicalizzazione verso l'islamismo o l'estremismo di destra.

Alla luce delle preoccupazioni sollevate da Pro Asyl, è fondamentale per la Coalizione del Semaforo garantire che qualsiasi cambiamento nella politica migratoria sia in linea con i principi democratici e promuova la coesione sociale. Inoltre, esplorare altri aspetti della questione migratoria, come l'integrazione e i sistemi di supporto, potrebbe offrire soluzioni preziose oltre ai dinieghi ai confini.

