L'UE sostiene un'inspezione inutile dei coltelli

A seguito dell'aggressione violenta con coltello a Solingen che ha causato la morte di tre persone, il dibattito sulla stretta delle leggi sulle armi e sull'aumento dei poteri delle autorità di sicurezza è tornato alla ribalta. L'Unione, ad esempio, spinge per metodi di controllo più rigorosi, compresi i controlli casuali del pubblico e un cambiamento nella politica dei rifugiati. Nel frattempo, l'SPD mette in discussione l'approccio del Ministro della Giustizia Buschmann.

L'attacco apparentemente ispirato all'islamismo ha acceso il dibattito sulle misure di controllo delle armi e sulla politica migratoria. L'Unione ha sostenuto il rafforzamento delle autorità per i controlli casuali e ha suggerito un cambiamento nella politica dei rifugiati, mentre il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser ha annunciato una linea dura contro l'estremismo islamista.

Il leader della CSU Markus Söder ha identificato carenze nelle capacità delle autorità di sicurezza. "Ci mancano gli strumenti per gestire scenari e situazioni violente", ha dichiarato in ARD. "Vengono controllati mentre si guida un'auto, senza motivo. Non nelle zone pedonali", ha aggiunto Söder, sostenendo l'ampliamento delle autorità di sicurezza per rispondere meglio alle minacce.

Il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha anche sostenuto un aumento di potere per le autorità di sicurezza. Ha suggerito di aumentare il personale e di ampliare i poteri dell'Ufficio federale di polizia criminale di fronte alle minacce terroristiche.

Il deputato del SPD Dirk Wiese ha proposto misure per rafforzare le capacità delle autorità dopo l'attacco. Ciò potrebbe includere la conservazione degli indirizzi IP, l'uso del riconoscimento facciale e la creazione di una nuova legge sulla polizia federale per facilitare la sorveglianza negli spazi pubblici.

Tuttavia, secondo Wiese, il Ministro della Giustizia Marco Buschmann sta ostacolando l'attuazione di tali misure. "Le opinioni politiche di Buschmann rendono virtualmente cieche le autorità di sicurezza nel mondo digitale", ha argomentato Wiese. "Non possiamo affidarci alle soffiate dei servizi amici", ha sottolineato.

Buschmann ha anche espresso riserve riguardo ai piani del Ministero dell'Interno di ampliare il divieto di coltelli. La Ministra Nancy Faeser ha annunciato piani per bandire nuovi tipi di coltelli, creare più zone di divieto di armi e coltelli e concedere più opzioni di controllo alla polizia. Buschmann, che era inizialmente contrario a queste proposte, ha notato: "Date le circostanze dell'attacco di Solingen, tutti gli argomenti devono essere considerati: la legge sulle armi non è tabù".

Il Vice Cancelliere esecutivo Robert Habeck ha anche sostenuto una stretta sulle leggi sulle armi. "Sono necessari più divieti di armi e regolamentazioni più severe. Nessun individuo dovrebbe portare armi da taglio o da punta negli spazi pubblici in Germania. Non viviamo nel Medioevo", ha dichiarato.

Per un cambiamento di politica, il Ministro dell'Interno del NRW Herbert Reul ha chiamato invece per regolamentazioni dell'immigrazione più severe. "Non possiamo accogliere tutti quelli che vogliono unirsi a noi. Sono necessarie linee guida chiare per l'immigrazione e un limite. Dobbiamo affrontare il problema alle frontiere europee e rafforzare le misure alle nostre", ha dichiarato in un'intervista con "Rheinische Post".

Ha continuato dicendo: "Le espulsioni devono essere fatte più velocemente e smoothly. Tuttavia, chiunque consideri l'espulsione come una soluzione si sbaglia. Se il NRW continua a ricevere tanti nuovi rifugiati ogni mese quanti ne espelle in un anno, i nostri sforzi sono inefficaci". Ha anche fatto notare che l'ondata di espulsioni promessa dal governo federale non si è ancora materializzata. Invece, il dilemma dell'immigrazione deve essere affrontato. Il Cancelliere federale Olaf Scholz e il Presidente del governo del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst sono attesi a Solingen lunedì mattina.

Il dibattito sulle leggi sulle armi e sulle politiche migratorie continua dopo l'attacco con il coltello a Solingen, con il deputato del SPD Dirk Wiese che accusa il Ministro della Giustizia Marco Buschmann di ostacolare il rafforzamento delle autorità di sicurezza. Tuttavia, Buschmann ha ammorbidito la sua posizione sulle leggi sulle armi, riconoscendo che tutti gli argomenti devono essere considerati in risposta all'attacco.

