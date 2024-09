L'UE sostiene il rifiuto al confine; i verdi mostrano scetticismo

Il martedì si è tenuto un incontro al Ministero dell'Interno, durante il quale l'Unione dell'opposizione, insieme ai membri della coalizione e ai rappresentanti dello stato, ha esplorato la possibilità di collaborare per migliorare le regolamentazioni sull'immigrazione e l'asilo. Tutti i partecipanti hanno riferito di aver avuto discussioni produttive. La Ministro dell'Interno Nadine Faeser (SPD) ha acconsentito a "esaminare alcuni aspetti discussi in confidenza e poi continuare i colloqui."

Dopo l'incontro, i rappresentanti della CDU e della CSU hanno chiarito la loro posizione, affermando che non avrebbero proseguito il dialogo sulla riforma congiunta dell'asilo se la Germania non avesse applicato i rifiuti alle sue frontiere. Ritengono che ciò ridurrebbe notevolmente l'afflusso di immigrati.

Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD), secondo quanto dichiarato dal portavoce del Vice-Cancelliere Wolfgang Büchner, intende continuare le trattative con l'Unione, con l'obiettivo di raggiungere una "soluzione nazionale eccellente per questa questione importante." Scholz si è rifiutato di commentare la questione dei rifiuti a causa della riservatezza delle discussioni: "Di conseguenza, non commenterò qui ciò che il Cancelliere è o non è disposto a fare," ha spiegato Büchner.

Il Ministero dell'Interno si è astenuto dal rivelare dettagli sulle trattative con l'Unione, tenendo presente la riservatezza concordata. Tuttavia, un portavoce ha confermato l'esistenza di "fondamenti legali" per i rifiuti. Tali rifiuti avvengono durante i controlli alle frontiere interne, con circa 30.000 casi dall'ottobre scorso.

La discussione ruota attorno ai rifugiati classificati secondo il Regolamento di Dublino. Secondo questa legge dell'UE, il primo paese dell'UE in cui arriva un rifugiato è responsabile per il suo processo di asilo. L'Unione propone di negare l'ingresso a coloro che vogliono proseguire per la Germania.

Attualmente, molti di questi individui vengono ammessi, con i paesi responsabili successivamente identificati attraverso la procedura di asilo. Questi paesi devono, in conformità con la legge dell'UE, assumersi la responsabilità del rifugiato; tuttavia, in pratica, questo rimpatrio avviene raramente, come critica l'Unione.

I rifiuti alle frontiere sono in linea con la legge tedesca, ha affermato il rappresentante della CDU Frei a "Politico." Frei ha criticato il governo per questo: "Dobbiamo chiarire se il governo federale è in grado di contribuire a una significativa riduzione dell'immigrazione in Germania."

Frei ha sottolineato i "colloqui positivi" del martedì. "Tuttavia, per noi, ciò che conta veramente è raggiungere una riduzione duratura e sostanziale dell'immigrazione in Germania," ha aggiunto.

L'esperto di interno dei Verdi Mihalic ha respinto le richieste. "Negare l'ingresso ai richiedenti asilo al confine non è permesso dalla legge europea, poiché il Regolamento di Dublino si applica e il paese membro responsabile deve essere determinato durante la procedura di asilo," ha dichiarato Mihalic ai giornali del gruppo Funke. "Questo processo può essere complesso e praticamente impossibile da attuare al confine."

Il vicecapogruppo parlamentare SPD Dirk Wiese considera i rimpatri alle frontiere come una possibile strategia per contenere l'immigrazione illecita. La Germania dovrebbe prendere "misure nazionali appropriate" fino all'entrata in vigore delle nuove regole della riforma del Sistema Comune di Asilo a metà del 2026, ha dichiarato Wiese a "Tagesspiegel." "Un aspetto di questo potrebbe essere i rimpatri alle frontiere," ha proposto il politico SPD.

Leggi anche: