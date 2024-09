L'UE sembra ridurre i dazi doganali su Tesla e altri veicoli elettrici di origine cinese.

Secondo una fonte interna, la Commissione UE starebbe valutando di ridurre leggermente le imposte anti-dumping sulle auto elettriche prodotte in Cina da Tesla e da diversi produttori cinesi. La tassa aggiuntiva per Tesla dovrebbe essere ridotta al 7,8% dal precedente 9%, come riferito da una fonte informata a Reuters.

Per quanto riguarda Geely, la tariffa rivista sarà del 18,8% invece del 19,3%. Tuttavia, la tassa del 17% per il concorrente BYD resterà in vigore. Una tariffa peak del 35,3% sarà applicata a SAIC e ad altre compagnie che non collaborano con l'UE, ha rivelato la fonte.

Queste penalità si aggiungono alle consuete tariffe doganali UE del 10% per i veicoli. La Commissione UE, che ha adottato queste penalità a causa di consistenti sussidi, ha scelto di non commentare la questione. Tesla ha inizialmente rifiutato di commentare.

Lo scorso mese, l'UE ha presentato la sua prima proposta per le tariffe definitive. La Cina e le compagnie interessate hanno avuto un periodo di 10 giorni per presentare i loro commenti, che la Commissione ha considerato per determinare i tassi tariffari rivisti. I 27 stati membri dell'UE dovranno votare sulle tariffe definitive. Saranno applicate a meno che una maggioranza qualificata di 15 stati membri dell'UE, che rappresenta il 65% della popolazione UE, voti contro di esse. Si tratta di una soglia elevata che viene raramente raggiunta.

Queste tariffe hanno anche un impatto sulla produzione di auto elettriche dei produttori europei in Cina, che è il principale mercato di vendita per i costruttori automobilistici tedeschi. Si teme anche la possibilità che la Cina aumenti le tariffe in risposta.

Nonostante i tassi rivisti, la controversia sulle imposte anti-dumping sulle case automobilistiche cinesi per auto elettriche persiste. Alcuni sostengono che le tasse ridotte sono ancora troppo alte, potenzialmente ostacolando la competitività di queste compagnie sul mercato UE.

La strategia di riduzione delle tasse contestata della Commissione UE ha sollevato domande sul suo impatto sull'equilibrio commerciale e sulla concorrenza leale tra i produttori internazionali di auto elettriche.

