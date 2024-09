L'UE propone di concedere oltre 35 miliardi di euro in prestiti all'Ucraina

11:33 Russia Avverte l'Occidente: Non Sottovalutate gli Avvertimenti Sulle Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina

Il governo russo ha messo in guardia l'Occidente contro il disinteresse nei confronti degli avvertimenti riguardo alla fornitura di armi all'Ucraina con portata estesa, in grado di colpire località all'interno della Russia. Come dichiarato dalla portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova in una conferenza stampa, la natura del conflitto potrebbe cambiare significativamente, potenzialmente portando gravi rischi per il mondo intero. Zakharova ha affermato: "Stanno giocando con il fuoco". La sua dichiarazione arriva mentre si esclude qualsiasi negoziato con gli Stati Uniti, dichiarando che non ci sarà alcun incontro tra il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken ai margini dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, poiché "entrambe le parti non hanno nulla da discutere". In precedenza, il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg aveva sottolineato che ci sono state numerose linee rosse tracciate dal presidente russo Vladimir Putin che non ha oltrepassato, affermando: "Non le ha oltrepassate perché sa che la NATO è la più forte alleanza militare del mondo".

10:53 UE: Non è Possibile Espellere Forzatamente gli Uomini Ucraini di Età Militare

La Commissione Europea ha reso chiaro che l'espulsione forzata dei cittadini ucraini di sesso maschile in età militare dai paesi dell'UE non è un'opzione. La commissaria UE per gli Affari Interni Ylva Johansson ha dichiarato che ciò non è fattibile ai sensi della Direttiva sulla protezione temporanea. Ha affermato: "Aiuteremo coloro che desiderano fare ritorno in Ucraina e discuteremo con le autorità e il governo ucraino su come farlo nel modo migliore, ma non costringeremo nessuno a lasciare l'UE". In precedenza, il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski era stato segnalato mentre incoraggiava i paesi dell'Europa occidentale a incoraggiare gli uomini ucraini in età militare a fare ritorno in Ucraina, con il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha apparentemente favorevole all'idea.

10:12 Il Coordinatore Militare Tedesco per l'Aiuto all'Ucraina Vede 'Opportunità' nell'Evasione delle Sanzioni Russe

Il coordinatore militare tedesco per l'aiuto all'Ucraina, Christian Freuding, ha affermato riguardo alla produzione di armi russe: "Riconosciamo che la situazione è diventata più difficile per i russi nel continuare la loro industria della difesa con i suoi complessi rifornimenti di componenti, ma riescono ancora a farlo. Riescono a farlo attraverso scorciatoie e grazie al sostegno di partner come la Cina, la Corea del Nord e l'Iran". Nonostante il riconoscimento dell'impatto delle sanzioni, ha notato che ci sono possibilità di "trovare opportunità o addirittura soluzioni legittime".

09:03 Von der Leyen Si Concentra Sull'ulteriore Sostegno all'Approvvigionamento di Energia dell'UcrainaLa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha promesso ulteriore sostegno all' approvvigionamento energetico dell'Ucraina durante l'inverno, mentre inizia la sua visita a Kyiv. "La mia visita a Kyiv arriva in un momento in cui sta per iniziare la stagione del riscaldamento e la Russia continua a prendere di mira l'infrastruttura energetica del paese", scrive sulla piattaforma X, insieme a una foto del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kyiv. "Sosterremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi. Sono qui per discutere del sostegno dell'Europa, dalle preparazioni invernali alla difesa, all'adesione all'UE e ai progressi sui prestiti del G7".

08:20 "Tendenza Verso l'Autoritarismo" - L'UE Considera la Revoca del Viaggio senza Visto per i GeorgianiBruxelles sta valutando la revoca del viaggio senza visto per i georgiani nell'Unione Europea a causa del regresso democratico sotto il partito al governo Sogno Georgiano, secondo quanto riferito da un portavoce dell'UE anonimo citato da Politico. "Tutto è sul tavolo" se la Georgia non invertirà la sua tendenza verso l'autoritarismo, compresa "la possibile sospensione temporanea della liberalizzazione dei visti", ha detto il portavoce a Politico. Di recente, il partito al governo Sogno Georgiano ha adottato una legge sugli agenti stranieri che copia la legislazione repressiva russa utilizzata contro i critici del regime del Cremlino.

07:42 L'Ucraina Condanna la Proposta della Polonia Sulla CrimeaIl Ministero degli Esteri ucraino ha criticato una proposta polacca sullo status della Crimea, affermando che i compromessi sono inaccettabili. Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva suggerito di tenere un referendum sulla penisola come parte di una potenziale soluzione di negoziato con la Russia. "Tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati sulla liberazione della penisola, non sul soddisfare l'appetito del Cremlino a spese degli interessi dell'Ucraina e del diritto internazionale", ha spiegato il ministero di Kyiv.

06:29 La Visita Attesa di Von der Leyen a Kyiv - Discussioni con ZelenskyyLa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è attesa a Kyiv oggi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato discussioni con lei riguardo alle preparazioni invernali. "La questione energetica è un problema prioritario", ha detto. Lo status delle linee del fronte, le consegne di armi e i progetti congiunti di difesa saranno discussi, così come il percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'UE e il ulteriore sostegno finanziario per il paese di fronte all'aggressione russa.

05:32 L'Ucraina Partecipa per la Prima Volta all'Esercitazione NATOL'Ucraina partecipa direttamente per la prima volta a un'esercitazione NATO guidata dai Paesi Bassi. L'esercitazione per testare i sistemi anti-droni è in corso, secondo il servizio stampa della NATO. "Più di 60 sistemi anti-droni e tecnologie come sensori, sistemi drone-to-drone, disturbatori e cyber-cacciatori sono stati testati in diretta", ha detto l'alleanza. La partecipazione dell'Ucraina fa parte del piano d'azione NATO-Ucraina per la cooperazione sull'innovazione, adottato alla summit di luglio.

04:28 Attivista transgender in Georgia incontra fine tragicaIn Georgia, dopo il controverso passaggio di una legge relativa all'LGBTQ, l'attivista transgender Kesaria Abramidze ha incontrato una fine tragica. Come riportato dal Ministero degli Affari Interni della Georgia, Abramidze, nota per il suo lavoro come modello, attrice e influencer, è stata accoltellata ripetutamente nel suo appartamento un mercoledì pomeriggio. Il suo boyfriend è stato arrestato come principale sospetto, accusato di omicidio a causa della brutalità estrema e del genere della vittima. Questo incidente è avvenuto un giorno dopo l'approvazione di una legge "valori familiari", criticata dall'UE e dalle organizzazioni per i diritti umani per il suo impatto restrittivo sui diritti LGBTQ, rispecchiando l'approccio preso dalla legislazione russa, che vieta le procedure di riassegnazione di genere, tra le altre cose.

03:25 Lufthansa valuta la sospensione dei voli Francoforte-Pechino a causa delle sanzioniLufthansa sta valutando la possibilità di sospendere la sua rotta quotidiana da Francoforte a Pechino. Una decisione è attesa per ottobre. Il portavoce ha attribuito ciò a un "campo di gioco ineguale" tra le compagnie aeree europee, cinesi, del Golfo e del Bosforo, che godono di vantaggi come costi di posizione più bassi, standard sociali e alti investimenti statali nel settore aeronautico. Inoltre, queste compagnie aeree possono ancora attraversare lo spazio aereo russo, che è stato vietato alle compagnie aeree europee e americane a seguito dell'imposizione di sanzioni contro la Russia a causa del conflitto in Ucraina, aggiungendo costi di carburante per il loro giro largo.

02:27 Aggressione russa colpisce sito energetico a SumyLe forze russe hanno lanciato un'altra serie di attacchi durante la sera, colpendo una casa di riposo nella città ucraina di Sumy e prendendo di mira l'infrastruttura energetica della città. Le autorità ucraine hanno riferito che un civile è stato ucciso, mentre un'organizzazione di monitoraggio dell-ONU ha sostenuto che questi attacchi alla rete elettrica hanno violato il diritto umanitario internazionale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha stimato che l'Ucraina potrebbe affrontare deficit di fornitura di elettricità pari a un terzo della sua domanda peak durante i mesi invernali critici.

01:25 La popolazione di rifugiati in Germania raggiunge il picco storicoLa popolazione di rifugiati in Germania ha superato i precedenti massimi, con l'Ufficio di Registrazione degli Stranieri che ha riferito un numero di circa 3,48 milioni di rifugiati a metà del 2024, un aumento di 60.000 persone rispetto alla fine del 2023. La "Neue Osnabrücker Zeitung" ha citato il numero più alto dal 1950, attribuendo l'aumento alla risposta del governo a una domanda parlamentare del Partito di Sinistra in Parlamento tedesco. All'interno di questo totale, circa 1,18 milioni sono rifugiati ucraini, con un aumento di 45.000 persone rispetto alla fine del 2023. Questo numero include tutti gli individui sfollati, dai richiedenti asilo ai rifugiati riconosciuti a coloro che hanno ottenuto la residenza temporanea.

00:22 Lindner: l'aiuto all'Ucraina non giustifica la sospensione del freno al debito

I politici SPD e Verdi citano spesso un compromesso raggiunto all'interno della coalizione riguardante la sospensione temporanea del freno al debito per l'esteso aiuto finanziario all'Ucraina come parte della disputa di bilancio. Tuttavia, il leader del FDP e ministro delle Finanze Christian Lindner respinge queste proposte, dicendo: "Non sono a conoscenza di un tale accordo. Non avrei acconsentito a una tale risoluzione." Il conflitto ucraino è profondamente rammaricabile, ma non uno stato di emergenza come definito dalla legge fondamentale tedesca. "Per il beneficio dell'Ucraina, stiamo lavorando attivamente all'attuazione di un programma da 50 miliardi di dollari da parte dei paesi G7, oltre all'aiuto bilaterale", commenta Lindner.

23:23 La Bulgaria propone il divieto di importazione di uova ucraine nell'UE

La Bulgaria proporrà il suo divieto di importazione di uova dall'Ucraina in una riunione del Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca dell'UE prevista per il 23 settembre a Bruxelles. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura della Bulgaria Georgi Takhov. Il divieto proposto è sintomatico dei persistenti disaccordi tra l'Ucraina e certi stati dell'UE orientale riguardo al commercio agroalimentare. Questi disaccordi hanno già portato a blocchi di frontiera al confine polacco-ucraino, divieti di importazione di mais e grano ucraini e proteste di agricoltori in Polonia e Bulgaria.

22:13 Merz respinge la prospettiva di un processo di pace con la Russia

Il presidente della CDU Friedrich Merz esprime preoccupazione per la situazione in Ucraina e afferma: "Non credo che un processo di pace sia un'opzione attuale." La testardaggine della Russia cederà solo quando l'azione militare diventerà inutile o la caduta di Kiev diventerà imminente. A lungo termine, la Germania continuerà probabilmente a sostenere militarmente l'Ucraina. "Credo che il nostro dovere sia difendere la libertà e la pace contro la Russia, non in collaborazione con la Russia, per il prevedibile futuro", afferma Merz con enfasi. Questa realizzazione è un amaro boccone da ingoiare, ammette Merz, "Attualmente, non c'è altra scelta, almeno finché Putin e il suo regime rimangono al potere."

Puoi rivedere gli sviluppi precedenti qui.

Data la minaccia che l'attacco all'Ucraina rappresenta per i suoi confini, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha avvertito che la natura del conflitto potrebbe peggiorare, portando rischi gravi per il mondo intero.

Nonostante gli avvertimenti della Russia, il commissario europeo per gli Affari Interni Ylva Johansson ha chiarito che costringere i cittadini ucraini di sesso maschile in età militare a lasciare i paesi dell'UE non era un'opzione.

Leggi anche: