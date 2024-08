- L'UE non intende imporre dazi supplementari sui veicoli elettrici fabbricati in Cina.

L'UE non applicherà temporaneamente tasse extra su EV cinesi. Inizialmente, c'erano piani per applicare pesanti tariffe compensatory, retroattive, in specifici scenari, fino al 37,6%, poiché i veicoli elettrici (EV) cinesi erano accusati di trarre profitto da sovvenzioni ingannevoli e rappresentare una minaccia per l'industria dell'UE. Tuttavia, la Commissione UE ha ora annunciato che le condizioni legali necessarie per l'applicazione di tariffe retroattive non sono state soddisfatte.

Tariffa ajustata al 35,6%

Inoltre, la Commissione ha rivelato che i tassi tariffari sono stati leggermente ajustati e principalmente ridotti. Ad esempio, la tariffa punitiva preliminare per BYD è stata ridotta dal 17,4% al 17,0%, per Geely dal 19,9% al 19,3% e per SAIC dal 37,6% al 36,3%. Tesla sarà soggetta a una tariffa personalizzata del 9%. Le imprese che collaborano con l'UE saranno soggette a una tariffa del 21,3% (precedentemente 20,8%), mentre le aziende non collaborative saranno colpite dalla tariffa massima del 36,3%.

Geely produce, tra le altre cose, i modelli elettrici Smart #1 e #3, nonché la Volvo EX30. SAIC produce la popolare MG4, che ha raggiunto il secondo posto tra gli EV nelle statistiche di registrazione della Germania a maggio, subito dopo la VW ID.3.

Decisione ancora da prendere

Una decisione definitiva sull'applicazione delle tariffe è attesa entro la fine di ottobre. Tuttavia, la Commissione richiede l'approvazione dei 27 stati membri dell'UE prima di poterlo fare. Se la maggioranza si oppone alla misura, la Commissione non può imporre la tariffa compensatory. Si spera anche di raggiungere una soluzione diplomatica con Pechino.

Le parti interessate, come i produttori di automobili, possono ora presentare un reclamo alla Commissione e sottoporre le loro opinioni in un termine di dieci giorni. La Commissione esaminerà quindi queste presentazioni e presenterà la sua proposta per una decisione finale agli stati membri.

