- L'UE lotta in modo significativo per la difesa dei diritti delle donne - responsabilità primaria di Herth

Nel prossimo turno della Coppa DFB per le donne, le squadre della regione si affrontano contro alcuni avversari formidabili.

Hertha BSC sfida il VfL Wolfsburg (Venerdì, 6:30 PM, Stadion am Wurfplatz):

L'esordiente Hertha BSC si trova di fronte a un incontro stellare nella sua prima apparizione in Coppa, incontrando la squadra meglio classificata del Wolfsburg, che ha vinto la Coppa per un impressionante decennio di fila.

L'allenatore della Hertha BSC, Manuel Meister, si aspetta un'esperienza indimenticabile per i suoi giocatori, definendo questa la partita più importante per la squadra di donne in ascesa a Berlino. Dopo aver vinto le prime due partite della Regionalliga Nordost, la Hertha ha ottenuto una vittoria comoda per 5:0 nella sua debutto in Coppa contro l'ATS Buntentor.

Viktoria Berlin e Turbine Potsdam (Domenica, 3:00 PM, Stadion Lichterfelde):

L'incontro tra tradizione e modernità mette di fronte il Turbine Potsdam, l'unica squadra di prima divisione della regione e uno dei pochi club puramente femminili insieme all'SGS Essen, contro i nuovi arrivati della Viktoria Berlin. Il Turbine, campione e vincitore di coppa tedesco in passato, è riuscito a ottenere la promozione diretta lo scorso anno, ma ancora lotta con i problemi finanziari senza una divisione maschile dominante.

Il presidente della Viktoria Berlin, Karsten Ritter-Lang, ammette di essere più David che Goliath, lottando per attrarre sponsor. Nonostante una deludente sconfitta per 0:2 contro il Bayern Monaco nella partita di apertura del campionato, i calciatori della Viktoria sono riusciti a staccarsi come entità separata dal giugno 2022 e sono determinati a raggiungere la Bundesliga entro il 2027.

FC Union Berlin lotta contro l'RB Leipzig (Domenica, 4:00 PM, Stadion An der Alten Försterei):

I tifosi di due club popolari attendono un match emozionante tra l'Union e il Leipzig nel calcio femminile. Le donne dell'Union sono sotto i riflettori contro la squadra di prima divisione più esperta, ma sono comunque tra i candidati per la promozione nel campionato come nuova arrivata.

La direttore generale del calcio femminile professionistico dell'Union, Jennifer Zietz, si aspetta di rendere la partita di Coppa contro il Leipzig il più emozionante possibile, riconoscendo il loro avversario formidabile. Le tribune saranno sicuramente piene, poiché questa partita è stata selezionata per la diretta televisiva a pagamento su Sky. L'Union ha registrato due pareggi contro l'HSV e il 1. FC Norimberga nelle prime partite del campionato.

In vista del loro prossimo incontro di Coppa DFB, il VfL Bochum si trova di fronte al duo formidabile del 1. FFC Türingia Rottenburg (Domenica, 12:00 PM, Lohrheidestadion):

Il Bochum lotta per trovare il suo equilibrio nella Regionalliga West/Nord, e la sua squadra di donne cerca di utilizzare la sua apparizione in Coppa come un'opportunità per fare un statement. Nonostante le recenti difficoltà, gli underdog non vedono l'ora di sfidare il colosso del Türingia Rottenburg, che ha dimostrato il suo valore con numerosi titoli della Frauen Bundesliga e vittorie in Coppa.

